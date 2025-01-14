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18+
14.01.2025 в 18:40

В России резко выросла выдача кредитов на новые автомобили

Пик автокредитования пришелся на сентябрь

За 2024 год количество выданных автокредитов на новые легковушки в России увеличилось на 73%, на машины с пробегом — на 1%. Пик пришелся на сентябрь, когда число автокредитов выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 34%. Таковы данные «Автостата».

У ряда автомобильных марок действовали ставки, субсидированные производителями. Благодаря этому объемы выдачи кредитов в меньшей степени зависели от ключевой ставки Центробанка.

В ушедшем году в России продали 1,57 млн новых легковых автомобилей. Доля продаж в кредит новых машин составила 48,3%. В сентябре показатель был равен 58,6%, в октябре — 38,1% (сыграло роль увеличение ключевой ставки и введение новых тарифов утилизационного сбора). Сейчас доля новых авто, выданных в кредит, растет за счет уменьшения объема продаж машин.

На рынке автомобилей с пробегом (при прогнозируемом объеме вторичного рынка в 6,03 млн машин) доля кредитных авто в 2024 году составила 9,8%. В категории автомобилей в возрасте до 10 лет (это объем в 1,61 млн штук) доля машин, взятых в кредит, равна 32,8%.

Ранее стало известно, что в России выдали свыше 1,5 млн автокредитов за 11 месяцев 2024 года. Больше всего займов на машины получили жители Москвы и Подмосковья.

автомобили автокредит
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