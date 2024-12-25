В России выдали больше 1,5 млн автокредитов за 11 месяцев 2024 года

За 11 месяцев 2024 года число автокредитов, выданных в России, выросло на 67,3% в годовом выражении и превысило 1,5 млн. Общая сумма автокредитов за отчетный период увеличилась на 62,5%, до 2,15 трлн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше всего автокредитов за 11 месяцев выдали в Москве (87,5 тыс.), Московской области (83,5 тыс.), Татарстане (72,1 тыс.), Ростовской области (64,8 тыс.) и Краснодарском крае (63,7 тыс.).

Активнее всего объемы автокредитования росли в Ростовской (на 122,3%), Самарской (на 106,9%), Нижегородской (на 85,9%) областях, а также в Крыму (плюс 121,5%) и Чувашии (плюс 97,8%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования увеличились на 49,4 и 40,1% соответственно.

Рекордная выдача автокредитов наблюдалась в марте-сентябре, в октябре-ноябре она ощутимо упала.

Ранее сообщалось, что в октябре траты россиян на новые автомобили превысили 542 млрд руб. Показатель почти на 60% больше прошлогоднего результата за аналогичный период.