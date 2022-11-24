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18+
24.11.2022 в 08:10

Автоблогер Давидыч сообщил о назначении советником гендиректора автозавода «Москвич»

Он выпустил первый видеообзор на автомобиль

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Автоблогер Эрик Давидович (Китуашвили) сообщил в Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) о своём назначении на должность советника гендиректора завода «Москвич».

Блогер проиллюстрировал свой пост фотографиями на фоне нового кроссовера «Москвич 3». Он отметил, что собирается рассказывать на своей странице о выпуске «Москвичей», их испытаниях и проблемах предприятия. Китуашвили также разместил первый видеоролик и анонсировал выход серии фильмов «Я москвич».

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» назвал назначение маркетинговым ходом, а также напомнил о судимости блогера.

В июне 2022 года 100% бывшего ЗАО «Рено Россия» перешли в собственность Москвы — мэр города Сергей Собянин заявил, что там будут производить автомобили под брендом «Москвич». Более того, впоследствии под легендарной маркой планируется производство электромобилей.

В Adwise показали, как может выглядеть обновлённый бренд «Москвич» в 2023 году, когда с последних его изменений прошло более 40 лет.

Автоблогер
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