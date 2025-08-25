«Авито» предложил рекламодателям баннер во всю ширину экрана на главной странице

Авито добавил для рекламодателей новый формат — баннер на главной странице, который видят все пользователи платформы. Он отображается при открытии сайта и мобильного приложения и доступен на всех устройствах. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что баннер занимает практически всю ширину экрана и обеспечивает максимальную видимость для многомиллионной аудитории сервиса. По данным «Авито», ежемесячная аудитория платформы превышает 72 млн человек.

Новый формат позволяет направлять пользователей как на внешние сайты компаний, так и в магазины внутри площадки. Таким образом, бренды могут использовать баннер для увеличения охвата и привлечения новых клиентов.

Высокий уровень видимости баннера делает его востребованным в периоды повышенной конкуренции на рынке, включая осенние распродажи и сезонные акции, добавили в «Авито».

Ранее аналитики «Авито Рекламы» выяснили, что более половины опрошенных российских предпринимателей (55%) используют рекламные инструменты для продвижения товаров и услуг. Респонденты назвали рекламу на классифайдах и маркетплейсах самой эффективной.