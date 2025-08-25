Sostav.ru

25.08.2025 в 10:00

«Авито» предложил рекламодателям баннер во всю ширину экрана на главной странице

Формат позволяет направлять пользователей на внешние сайты компаний или в магазины внутри платформы

2

Авито добавил для рекламодателей новый формат — баннер на главной странице, который видят все пользователи платформы. Он отображается при открытии сайта и мобильного приложения и доступен на всех устройствах. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что баннер занимает практически всю ширину экрана и обеспечивает максимальную видимость для многомиллионной аудитории сервиса. По данным «Авито», ежемесячная аудитория платформы превышает 72 млн человек.

«Авито» предложил рекламодателям баннер во всю ширину экрана на главной странице

Новый формат позволяет направлять пользователей как на внешние сайты компаний, так и в магазины внутри площадки. Таким образом, бренды могут использовать баннер для увеличения охвата и привлечения новых клиентов.

Высокий уровень видимости баннера делает его востребованным в периоды повышенной конкуренции на рынке, включая осенние распродажи и сезонные акции, добавили в «Авито».

Ранее аналитики «Авито Рекламы» выяснили, что более половины опрошенных российских предпринимателей (55%) используют рекламные инструменты для продвижения товаров и услуг. Респонденты назвали рекламу на классифайдах и маркетплейсах самой эффективной.

