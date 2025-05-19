«Авито» предложил брендам делиться хорошими историями

Авито объявил о старте нового проекта, цель которого — показать, что вдохновляющие и добрые истории происходят рядом ежедневно, просто они не всегда становятся частью информационной повестки. В рамках инициативы «Авито» призывает компании делиться историями своих клиентов, сотрудников или любыми теплыми моментами, заслуживающими внимания.

Для участия брендам необходимо оставить заявку на сайте, где можно опубликовать свою историю. После модерации публикации попадут в специальный чат, в котором компании смогут читать посты друг друга, делиться откликами и вдохновляться.

Финальные материалы также будут размещены на медиафасаде на Ленинградском шоссе в Москве с 22 по 28 мая.

Проект продолжает линию нового позиционирования «Авито», основанного на хороших отзывах реальных пользователей.