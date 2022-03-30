Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+12
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.03.2022 в 17:00

Бизнес-школа «Авито» запускает антикризисные вебинары для B2B-предпринимателей платформы

Первый вебинар состоится 31 марта в 12.00, регистрация открыта

1

В поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса «Бизнес-школа Авито» запускает серию антикризисных вебинаров. Программа поможет существующим B2B-селлерам в поиске ответов на острые рабочие вопросы, а также формированию доверительных отношений между « Авито » и селлерами.

Серия онлайн-встреч состоит из 5 вебинаров, которые будут проходить каждый четверг с 31 марта по 28 апреля. Спикерами выступят приглашённые внешние эксперты, а также менеджеры «Авито». Принять участие во встречах сможет любой B2B-представитель, который уже сотрудничает с «Авито». Ознакомиться с каждым из вебинаров, а также пройти регистрацию — можно здесь.

Цикл встреч откроет Михаил Смолянов, основатель сервиса управленческого учёта «Финолог». Автор проекта расскажет о тонкостях управления финансами компании в период неопределённости, поделится простыми и понятными инструментами оптимизации расходов и развития бизнеса в не самые стабильные времена.

Также среди спикеров:

  • Елена Морозова, основатель «HR-ателье Елены Морозовой», преподаватель Novikov Business School.
  • Евгения Ганиева, карьерный коуч и HR-консультант.
  • Юлиана Гордон, основатель школы iWENGO (9 300 выпускников) и платформы для запуска маркетплейсов LENNUF, председатель экспертного совета Центра электронной торговли.
  • Ольга Павликова, журналист с 10-летним опытом работы в бизнес-журнале «Профиль», выпускница бизнес-школы «Сколково» и экс-директор PR-департамента Технополиса «Москва».

Серию образовательных вебинаров также запустят «Авито Услуги». Программа поможет частным мастерам и компаниям поддержать и сохранить эффективность бизнеса в сфере услуг в новых экономических условиях, а также получить актуальную информацию о том, как работать над онлайн-привлечением клиентов. Анонсы предстоящих мероприятий доступны на странице проекта.

Первый образовательный вебинар от «Авито Услуг» пройдёт 8 апреля. Участники встречи узнают, как правильно оформить объявление об услугах, чтобы увеличить онлайн-продажи и выделиться среди конкурентов в своей категории. Спикером выступит копирайтер, преподаватель, автор блога и книги «Копирайтинг с нуля» Даниил Шардаков.

Напомним, что в начале марта компания «Авито» запустила программу по мерам поддержки предпринимателей. Аудитория «Авито» продолжает расти: количество активных объявлений сегодня на «Авито» — более 92 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году, годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на «Авито» совершается порядка 9 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 000 новых объявлений. В марте 2022 года «Авито» стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping.

Партнёрский материал
Avito Вебинар
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.