Бизнес-школа «Авито» запускает антикризисные вебинары для B2B-предпринимателей платформы

В поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса «Бизнес-школа Авито» запускает серию антикризисных вебинаров. Программа поможет существующим B2B-селлерам в поиске ответов на острые рабочие вопросы, а также формированию доверительных отношений между « Авито » и селлерами.

Серия онлайн-встреч состоит из 5 вебинаров, которые будут проходить каждый четверг с 31 марта по 28 апреля. Спикерами выступят приглашённые внешние эксперты, а также менеджеры «Авито». Принять участие во встречах сможет любой B2B-представитель, который уже сотрудничает с «Авито». Ознакомиться с каждым из вебинаров, а также пройти регистрацию — можно здесь.

Цикл встреч откроет Михаил Смолянов, основатель сервиса управленческого учёта «Финолог». Автор проекта расскажет о тонкостях управления финансами компании в период неопределённости, поделится простыми и понятными инструментами оптимизации расходов и развития бизнеса в не самые стабильные времена.

Также среди спикеров:

Елена Морозова , основатель «HR-ателье Елены Морозовой», преподаватель Novikov Business School.

, основатель «HR-ателье Елены Морозовой», преподаватель Novikov Business School. Евгения Ганиева , карьерный коуч и HR-консультант.

, карьерный коуч и HR-консультант. Юлиана Гордон , основатель школы iWENGO (9 300 выпускников) и платформы для запуска маркетплейсов LENNUF, председатель экспертного совета Центра электронной торговли.

, основатель школы iWENGO (9 300 выпускников) и платформы для запуска маркетплейсов LENNUF, председатель экспертного совета Центра электронной торговли. Ольга Павликова, журналист с 10-летним опытом работы в бизнес-журнале «Профиль», выпускница бизнес-школы «Сколково» и экс-директор PR-департамента Технополиса «Москва».

Серию образовательных вебинаров также запустят «Авито Услуги». Программа поможет частным мастерам и компаниям поддержать и сохранить эффективность бизнеса в сфере услуг в новых экономических условиях, а также получить актуальную информацию о том, как работать над онлайн-привлечением клиентов. Анонсы предстоящих мероприятий доступны на странице проекта.

Первый образовательный вебинар от «Авито Услуг» пройдёт 8 апреля. Участники встречи узнают, как правильно оформить объявление об услугах, чтобы увеличить онлайн-продажи и выделиться среди конкурентов в своей категории. Спикером выступит копирайтер, преподаватель, автор блога и книги «Копирайтинг с нуля» Даниил Шардаков.

Напомним, что в начале марта компания «Авито» запустила программу по мерам поддержки предпринимателей. Аудитория «Авито» продолжает расти: количество активных объявлений сегодня на «Авито» — более 92 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году, годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на «Авито» совершается порядка 9 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 000 новых объявлений. В марте 2022 года «Авито» стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping.