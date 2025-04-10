«Авито» стали партнером «Битвы роботов» и поддержали молодые инженерные команды

В стенах «Екатеринбург-Экспо» кипит жизнь — здесь проходит второй отборочный этап международного шоу-турнира «Битва роботов». Кипит все настолько, что в одном из поединков робот загорается! Эмоции на пределе, но все вокруг ринга спокойны: возгорание оперативно потушили, а команда инженеров, построившая его, уже хладнокровно полушепотом обсуждает, что поможет им одержать победу в следующий раз.

Неподалеку на площадке турнира девушки в яркой розовой форме готовятся к своему поединку: если бы не огромный 110-кг робот рядом, можно было бы подумать, что девушки пришли не как участницы, а как группа поддержки какой-то команды. Но внешность обманчива — это они построили робота, который безжалостно переворачивает соперников, развивая скорость до 25 км/ч.

Эти две команды участников совсем не похожи друг на друга внешне, но есть кое-что, что их объединяет. Партнер команд — компания «Авито». Именно они поверили в молодых инженеров и помогли им добраться до реальных битв роботов. Зачем это нужно «Авито» и что компания получает от поддержки участников «Битвы роботов» — команда компании рассказала Sostav.

Цели и задачи

Укрепить имидж «Авито» как технологической компании в инженерном сообществе.

Транслировать опыт взаимодействия с ценностями и продуктами «Авито» офлайн.

Как мы попали в «Битву роботов»

Наше участие в проекте получилось спонтанным. На нас вышли организаторы «Битвы роботов» с предложением поддержать одну из двух команд. На тот момент мы многое слышали о «Битве», но ни разу не видели сами бои. Когда мы увидели первые кадры боев, стало ясно, что это не просто соревнование, а уникальный синтез инженерного мастерства, азарта и творчества. Мы поняли, что хотим стать частью этого сообщества.

Ирина Вольская, руководитель направления репутации и доверия PR-департамента «Авито»: Проект «Битва роботов» — это не просто соревнования между техническими устройствами. Это настоящая площадка для смелых идей, инноваций и зрелищных шоу.

Когда обсуждали команды для поддержки, сначала думали выбрать одну, но после общения с ребятами поняли, что хотим работать с обеими. Так, мы стали партнерами команд Energy Girls и Beekeepers.

Energy Girls — единственная женская команда турнира. Они соревнуются наравне с мужчинами, и их уверенность, энергия и креативный подход впечатляют. Эти девушки сразу покорили нас своим позитивом и профессионализмом.

— единственная женская команда турнира. Они соревнуются наравне с мужчинами, и их уверенность, энергия и креативный подход впечатляют. Эти девушки сразу покорили нас своим позитивом и профессионализмом. Beekeepers — команда инженеров-новичков, которые решили попробовать свои силы в проекте впервые. Для нас было важно поддержать начинающих — мы понимали, что им сложнее найти партнеров, и хотели дать им шанс проявить себя.

Зоя Судакова, капитан команды Energy Girls: «Авито» — одна из тех компаний, которые действительно заинтересованы в развитии команды на «Битве роботов». Для нас их поддержка стала ощутимой: например, с их помощью мы улучшили пневмосистему робота и множество других вещей, скрытых от глаз. В «Авито» очень быстро реагируют на наши запросы — это отличные партнеры.

Нам было важно, чтобы это партнерство стало органичным и естественным. И Energy Girls, и Beekeepers оказались не просто участниками турнира, но и близкими нам по духу людьми: ребята из обеих команд пользуются «Авито».

Команда Beekeepers, например, признавалась, что часть запчастей нашли на нашем сайте. Это было особенно приятно услышать: они не просто знают о нас, но и активно используют наш продукт для достижения своих целей, в том числе на «Битве роботов». Ну как их не поддержать?

Чем мы занимались на «Битве»

Нашей задачей было помочь ребятам добраться до поединков готовыми и конкурентноспособными. Да еще так, чтобы об этом знали люди. Вот в чем заключалась наша поддержка:

Материальная помощь. Мы оплатили командам некоторые запчасти, которые были необходимы, чтобы достроить и усовершенствовать их роботов. Также мы помогли с оплатой билетов в Москву и Екатеринбург, проживания и участия в соревнованиях.

Иван Тупоногов, команда Beekepers: Благодаря поддержке «Авито» мы купили детали корпуса и электронику, а также некоторые запасные детали. Без этого мы бы не закончили робота. Ребята из «Авито» вообще вернули нам надежду в сезоне — до встречи с ними мы планировали сниматься с соревнований.

Дизайн и брендирование. Вместе с участниками мы разработали дизайн их униформы и внешнего вида роботов. Для нас было важно, чтобы и форма, и облик роботов отражали стиль команды, но при этом органично включали наши фирменные элементы. Роботы обеих команд были окрашены в корпоративные цвета «Авито», а на костюмах были органично размещены логотипы и слоган, под которым прошло участие в «Битве роботов»: «Путешествие в мир технологий».

Вместе с участниками мы разработали дизайн их униформы и внешнего вида роботов. Для нас было важно, чтобы и форма, и облик роботов отражали стиль команды, но при этом органично включали наши фирменные элементы. Роботы обеих команд были окрашены в корпоративные цвета «Авито», а на костюмах были органично размещены логотипы и слоган, под которым прошло участие в «Битве роботов»: «Путешествие в мир технологий». PR-активности. Мы серьезно отнеслись к продвижению команд. Прежде всего, мы инициировали в медиа новости о нашем сотрудничестве с командами: подробно рассказали о них, о нашей роли, о самой «Битве». Появилось почти 200 публикаций, включая заметки в федеральных СМИ и популярных Telegram-каналах.

Мы серьезно отнеслись к продвижению команд. Прежде всего, мы инициировали в медиа новости о нашем сотрудничестве с командами: подробно рассказали о них, о нашей роли, о самой «Битве». Появилось почти 200 публикаций, включая заметки в федеральных СМИ и популярных Telegram-каналах. Интерактив на мероприятии. Наш брендированный стенд с «Битвой роботов-пылесосов» по-настоящему покорил посетителей — здесь гости «Битвы», которые не участвовали в соревнованиях, могли испытать эти эмоции в шуточных сражениях.

Ирина Вольская, руководитель направления репутации и доверия PR-департамента «Авито»: Мы хотели создать что-то не слишком серьезное, но увлекательное, что подчеркнуло бы нашу связь с технологиями. Для организации этой битвы наша команда провела отбор пылесосов: мы несколько дней тестировали десятки моделей, чтобы найти устройства с одинаковыми характеристиками и функцией управления через пульт.

Наша команда пиара и продвижения распределенная — мы живем в разных городах, участники тоже из разных городов. Не все из наших сотрудников, кто был занят в проекте, смогли приехать на саму «Битву» в Екатеринбург. Но мы в онлайне активно следили за боями, поддерживали команды, обсуждали итоги.

Результаты, которые нас вдохновляют

более 165 публикаций в СМИ с новостью о командах;

около 2,5 млн пользователей — охват инфоповода в социальных медиа;

5 тыс. человек посетили стенд «Авито» на мероприятии.

Не все, конечно, можно оценить в цифрах. Наши результаты партнерства с командами «Битвы роботов» — это и имиджевые, и медийные успехи, и локальный успех стенда «Авито» в «Екатеринбург Экспо», и реакция на сотрудничество зрителей, участников, организаторов.

Екатерина Кокорина, руководитель чемпионата «Битва роботов»: «Авито» внесли большой вклад в то, чтобы наша «Битва роботов» выглядела так ярко и привлекательно даже для тех, кто еще не увлечен робототехникой. Их стенд с роботами-пылесосами на шоу, то, как они подошли к форме участников и брендированию роботов — это примеры того, как можно получать максимум пользы для себя и делать партнера сильнее.

Партнерство с «Битвой роботов» стало ярким примером того, как бренд может интегрироваться в креативный проект, поддерживая таланты и привнося свои ценности.

Ирина Вольская, руководитель направления репутации и доверия PR-департамента «Авито»: Мы верим, что такие инициативы важны не только для продвижения бренда, но и для вдохновения, создания новых идей и развития общества. Это был наш первый шаг в этом направлении, и мы с нетерпением ждем продолжения.

Команда Beekepers уже начала готовиться к следующему сезону. В этом году настрой инженеров серьезный — они планируют больше времени уделить проектированию робота, тестам и сборке. Energy Girls тоже планируют участвовать в следующей «Битве» — они уже тренируются, чтобы улучшить навыки пилотирования роботом, а также размышляют, как увеличить надежность конструкции робота.