«Авито Реклама» и ГК «ЭРКАФАРМ» запустили аналитику для фармбрендов

«Авито Реклама» и группа компаний «ЭРКАФАРМ» объявили о сотрудничестве, направленном на развитие аналитических решений для маркетинга производителей лекарственных средств. Стороны уже запустили инструмент для оценки влияния медийной рекламы на продажи. Он позволяет брендам оценивать, как имиджевая реклама на Авито влияет на продажи лекарств в аптеках «ЭРКАФАРМ». Об этом Sostav сообщили в «Авито Рекламе».

Ранее фармкомпании не могли напрямую отслеживать влияние рекламных кампаний на «Авито» на продажи, поскольку сама платформа не реализует лекарственные препараты, а интеграция с онлайн-аптеками отсутствовала. Теперь бренды, представленные в сети аптек «ЭРКАФАРМ», могут анализировать эффективность рекламы. Для этого площадка оценивает клики по баннерам и соотносит их с обезличенными данными о покупках на сайтах и в мобильных приложениях сети аптек, а также в офлайн-точках.

По словам руководителя группы продаж «Авито Рекламы» Екатерины Шевелевой, новая аналитика помогает брендам лучше управлять маркетинговыми бюджетами и повышать эффективность кампаний. Руководитель отдела маркетинга электронной коммерции ГК «ЭРКАФАРМ» Антон Неменьший отметил, что возможность точно измерять эффект рекламы станет важным инструментом для рекламодателей.

Екатерина Шевелева, руководитель группы продаж «Авито Рекламы»: Понимание эффективности медийной рекламы — важный элемент бизнес-стратегии. Умение оценивать влияние кампаний на продажи помогает брендам качественнее управлять маркетинговыми бюджетами. Наше партнерство с ГК «ЭРКАФАРМ» открывает фармацевтическим брендам новые возможности аналитики: с ее помощью рекламодатели «Авито» из данной категории могут прозрачнее оценивать вклад площадки в результат.

Антон Неменьший, руководитель отдела маркетинга электронной коммерции ГК «ЭРКАФАРМ»: Мы с интересом отнеслись к партнерству с «Авито Рекламой» для оценки влияния охватной рекламы на продажи лекарственных препаратов, которые реализуются в нашей сети аптек. Точная информация о динамике продаж после кампании — это именно то, что финально важно любому рекламодателю. Для аналитики мы сравнили показатели до и после кампании, выделили контрольную группу и выстроили систему оценки эффективности. Уже в рамках теста мы увидели рост ключевых показателей.

Ранее «Авито» заключил партнерство с Kokoc Group. Сотрудничество направлено на развитие комплексных решений для бизнеса.