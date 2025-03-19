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19.03.2025 в 11:15

Kokoc Group и «Авито» объявили о партнерстве для развития комплексных маркетинговых решений

Клиенты группы смогут подключить инструменты медийной рекламы на «Авито»

Kokoc Group и Авито анонсировали сотрудничество, направленное на развитие комплексных решений для бизнеса. На платформе Kokoc Group доступны аналитика различных категорий бизнеса, аудит и разработка плана продвижения для опытных селлеров «Авито» и рекламной стратегии для брендов. Предложение включает решения как для малых компаний, так и для крупных игроков. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Авито».

Клиенты Kokoc Group смогут подключить инструменты медийной рекламы на «Авито» для роста знания бренда. ИИ-алгоритмы площадки оценивают интересы пользователей и показывают аудитории подходящую рекламу. Например, для продвижения и продажи новостроек на платформе Kokoc Group доступны инструменты «Авито Недвижимости», которые позволяют привлекать целевую аудиторию и улучшать бизнес-показатели кампаний.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы»:

Партнерства — одна из главных составляющих рекламного рынка. Синергия технологических решений и экспертизы команд позволяет драйвить индустрию, предоставляя новые инструменты и совершенствуя уже зарекомендовавшие себя подходы. Уверен, что наше сотрудничество с Kokoc Group принесет клиентам группы не просто дополнительные места для показа рекламы, но и доступ к качественной аудитории и к одним из самых точных технологий в отрасли.

Ольга Алексеева, директор по партнерствам Kokoc Group:

Основная цель платформы Kokoc Group — предоставлять клиентам лучшие решения рынка, и партнерство с «Авито» стало важным шагом в реализации этой цели. Одно из фокусных направлений партнерства — развитие инструментария ретейл-медиа. «Авито» демонстрирует гибкость и готовность к инновациям, что делает наше сотрудничество особенно ценным. Вместе мы раскрываем новые возможности для роста бизнеса и помогаем клиентам развиваться в условиях динамичного рынка.

Kokoc Group Партнерство Avito
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