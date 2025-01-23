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23.01.2025 в 12:15

Половина опрошенных россиян доверяют рекламе на маркетплейсах и классифайдах

44% респондентов считают визуальную привлекательность изображений и роликов ключевой в восприятии рекламы

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Большинство опрошенных россиян (79%) замечают рекламу в онлайн-сервисах. Чаще всего россияне обращают внимание на рекламу в мобильных приложениях (68%). На втором месте по заметности — мобильные версии сайтов (48%) и их веб-версии (44%). Лишь 1% участников опроса утверждают, что совсем не замечают рекламы в интернете. Таковы данные экспертов «Авито Рекламы» (исследование есть в распоряжении Sostav).

Специалисты опросили более 7 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, чтобы узнать, в каких форматах им удобнее воспринимать интернет-рекламу, а также оценить ее влияние на покупательское поведение.

Наиболее удобным форматом рекламы 43% респондентов назвали статичное изображение с текстом. Видеоролики предпочитают 37% участников опроса, а брендированные изображения без текста отметили 18%. Женщины чаще обращают внимание на видеоконтент, чем мужчины (39% против 35% соответственно). Интерактивные форматы с игровыми механиками интересны 12% опрошенных, а меньше всего пользователи обращают внимание на текстовую рекламу без изображений (8%) и аудиорекламу в музыкальных сервисах (9%).

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы»:

Реклама на площадках электронной коммерции стала неотъемлемой частью пользовательского пути. Аудитория, которая посещает эти сервисы, уже знает, что хочет купить. На базе обезличенных данных о сформированном спросе алгоритмы классифайдов показывают максимально релевантную рекламу. Это подтверждают и наши данные: 50% респондентов сообщили, что именно реклама на классифайдах и маркетплейсах располагает их к моментальной покупке. И этот показатель выше, чем в классических рекламных каналах. Такая тенденция, в свою очередь, делает e-commerce привлекательной платформой для размещения рекламы брендов.

Половина россиян доверяют рекламе на маркетплейсах и классифайдах

Согласно данным «Авито Рекламы», 47% респондентов признались, что в последний раз совершили покупку благодаря статичному изображению с текстом, а 36% — под воздействием рекламных видеороликов.

Половина респондентов (50%) заявили, что реклама на классифайдах и маркетплейсах располагает их к покупке. По этому критерию опрошенные также отметили рекламу в интернет-магазинах (35%), поисковых системах (30%), социальных сетях (30%) и мессенджерах (20%).

Половина опрошенных россиян доверяют рекламе на маркетплейсах и классифайдах Половина опрошенных россиян доверяют рекламе на маркетплейсах и классифайдах

Большинство респондентов (51%) отметили классифайды и маркетплейсы как надежный источник рекламы. Практически поровну разделилось число тех, кто доверяет рекламе в интернет-магазинах (29%), поисковиках (27%) и в социальных сетях (25%). Результаты исследования показывают, что для молодежи 18−24 лет более (23%) интересна (по сравнению с другими возрастными группами) реклама в мессенджерах.

Восприятие рекламы во многом зависит от ее визуальной привлекательности — этот фактор отметили 44% респондентов. Возможность приобрести товар или услугу прямо в том сервисе, где увидели рекламу, важна для 40% участников опроса. Для 28% опрошенных важна заметность рекламных баннеров, а для четверти респондентов (24%) — их нативность.

Россия Маркетплейс классифайд
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