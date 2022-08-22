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18+
22.08.2022 в 08:00

Авиакомпания «Россия» заменила продукцию Coca-Cola на напитки от «Черноголовки»

Пассажирам предложат «Байкал» и «Тархун»

Авиакомпания «Россия» (входит в «Аэрофлот») заменила газированные напитки компании Coca-Cola на отечественную продукцию от компании «Черноголовка». Планируется также подавать на борту тоник и джин российского производства, пишет ТАСС.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что «Россия» приступила к поэтапному переходу во всех классах обслуживания на безалкогольные напитки отечественного производства. Так, на рейсах газировку Coca-Cola и Sprite заменят на напитки производства компании «Черноголовка» — «Байкал» и «Тархун». В бизнес-классе российскую газировку будут разливать из бутылок объемом 0,5 л, в экономе — 2 л.

В ближайшее время гости авиакомпании на борту «оценят качество других российских напитков, в частности тоника», добавили в компании. С ним будет предлагаться джин российского производства. Авиакомпания также отказалась от поставки соков Rich (также производится Coca-Cola).

В апреле «Черноголовка» начала поставлять безалкогольные напитки в рестораны быстрого питания Burger King и KFC. После ухода Coca-Cola и PepsiCo производитель стремится занять 50% российского рынка безалкогольных напитков, который оценивается примерно в $9 млрд.

«Аэрофлот» заменил продукцию Coca-Cola на напитки, производимые компанией PepsiCo, для обслуживания пассажиров бизнес-класса. Кроме того, шампанское Montaudon Brut сменили на просекко Valdobbiadene Superiore Giall’oro Ruggeri.

Coca-Cola Черноголовка
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