«Атлетико Мадрид» открыл первый в мире фан-клуб в космосе

Футбольный клуб «Атлетико Мадрид» в партнерстве с агентством Havas Creative реализовал уникальный маркетинговый проект — первый в мире фан-клуб за пределами планеты Земля. Он зарегистрирован в конкретной точке созвездия Большой Медведицы (RA 08h35m43.622+52°24'59.20″ dec 12.48 mag) и стал символом безграничной лояльности болельщиков.



Проект получил название The Space Supporters' Club и приурочен к масштабному перезапуску клубной программы лояльности Red & White. По словам представителей клуба, идея космического клуба болельщиков подчеркивает, что «Atleti» объединяет людей не только по всему миру, но и за его пределами.



Каждый участник клуба получает цифровой сертификат с координатами «пространства преданности», уникальный патч, созданный официальным иллюстратором NASA Тимом Ганьоном, а также доступ к розыгрышам, контенту и мерчу. Стоимость годового участия — 20 евро.



Проект стал частью новой коммуникационной стратегии клуба, ориентированной на расширение аудитории за пределами Испании и выход на глобальные рынки. По замыслу команды, «болеть можно даже из космоса» — главное, быть ближе к клубу в сердце.