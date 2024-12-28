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28.12.2024 в 14:55

Хакеры усилили атаки на сервисы по доставке продуктов и салоны красоты

Также злоумышленники атакуют сайты небольших отелей и туроператоров

В преддверии Нового года хакеры стали активнее атаковывать сайты сервисов по доставке продуктов, салонов красоты, небольших отелей и туроператоров в российских регионах. Об этом РИА Новости рассказали в группе компаний «Солар».

Так, злоумышленники через ботов или вручную создают массовые заказы с поддельными данными на сервисах по доставке продуктов. Это перегружает систему логистики и вызывает путаницу. Кроме того, хакеры используют DDoS-атаки на сайты небольших курьерских служб.

Злоумышленники также через автоматизированные скрипты массово создают фейковые записи в салоны красоты, а еще крадут базы клиентов для шантажа или угрозы продажи конкурентам.

Хакеры атакуют незащищенные сайты небольших отелей и туроператоров и крадут информацию о клиентах, которая может быть продана на черном рынке.

Основной целью злоумышленников является лишение россиян подарков и новогоднего настроения, а компаний — прибыли.

Ранее сообщалось о росте активности хакеров в дни распродаж. За ноябрь число атак на ресурсы онлайн-магазинов и маркетплейсов увеличилось более чем на 70%.

Хакеры Отели доставка еды Кибератаки Салоны красоты
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