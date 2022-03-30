Как спецпроект с участием Полины Гагариной повысил продажи на 56% – кейс Askona и Compleader

В июле прошлого года компания Askona запустила спецпроект «На что способен твой диван?», разработкой и реализацией которого занималась команда рекламного агентства Compleader. Performance and Creative . Участники кейса поделились с Sostav подробностями и результатами кампании.

Цели и задачи

Миссия бренда Askona — быть евангелистом здорового сна, предлагая все виды товаров для спальни. Являясь одним из лидеров по продаже анатомических матрасов, компания активно усиливает свои позиции и в других товарных категориях: кроватях, подушках и одеялах, а также диванах.

Елена Корчагова, коммерческий директор Askona: Одна из причин продаваемости матрасов Askona — строгий контроль качества продукции в собственной лаборатории сна, единственной в России и сертифицированной ISO. Мы производим диваны для ежедневного сна, потому как совершенно очевидно, что не все наши покупатели спят на кроватях. Это находит отражение в конструкции, износостойкости ткани, дизайне и, конечно, в качестве спальной поверхности.

Целью проекта было донести многогранность и универсальность спального места, места для хранения и удобного решения для современных квартир, а также повысить продажи.

Екатерина Башилова, директор по маркетингу Askona: Самое главное отличие диванов от Askona от тех, что представлены на российском рынке, в том, что в них встроен полноценный анатомический матрас высотой 18 см. Такое сочетание УТП сложно донести стандартным сплитом рекламных каналов, поэтому мы запустили большой омниканальный спецпроект, рассчитанный и на построение знания, и, конечно, на увеличение объёма продаж.

Решение

Экосистема проекта включала как медийный блок с имиджевыми и продуктовыми креативами, так и перформанс-кампании в социальных сетях и поисковых системах. Инструменты были подобраны таким образом, чтобы охватить как можно больше целевой аудитории под единой креативной идеей. А с начала ноября к интернет-каналам добавилась федеральная рекламная кампания на ТВ.

Ключевым контентом спецпроекта стали песня и клип «На что способен твой диван?» с участием певицы Полины Гагариной. Текст и видеоряд раскрывают различные качества диванов Askona, сохраняя при этом баланс между песней артистки и брендингом компании.

Дмитрий Несветайло, креативный директор Compleader Agency: Важны были все детали — от выбора звезды, текста песни и инструментов в аранжировке до каждого этапа воронки и перехода пользователя из одного канала в другой. Перед нами стояла задача одновременно наращивая спрос на относительно новый для потребителя продукт от Askona, конвертировать его в реальные заказы, соблюдая при этом жёсткие ограничение по CPO. Поэтому мы с коллегами из Askona ежедневно анализировали поведение пользователей и все типы конверсий, вносили изменения и оптимизировали проект по ходу его реализации.

Также специально для проекта был создан сайт с «умным» подбором диванов, учитывающим персональные и поведенческие характеристики пользователя. На результат выборки влияли не только такие параметры, как стиль интерьера, габариты, наличие короба, но и любимые занятия.

Так, если покупатель устраивает дома вечеринки с едой и напитками, то ему предлагались диваны со специальной пропиткой, отталкивающей загрязнения. При выборе дивана для ежедневного сна сайт рекомендовал модели с анатомическим матрасом и простым механизмом для частого раскладывания.

Результаты

По итогам кампании, стартовавшей в июле и завершившейся в декабре 2021 года, рост продаж составил 56% по отношению к 2020-му году, ДРР (доля рекламных расходов) — 6,28%.

Это уже четвёртая совместная работа. Ранее Askona и Compleader успешно запускали спецпроекты по категориям спальных оснований Ergomotion, кроватей и матрасов, а также стали призёрами фестивалей Effie Awards и Silver Mercury.