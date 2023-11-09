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09.11.2023 в 06:50

«Ашан» попросил поставщиков не повышать цены до конца года

В противном случае ритейлер готов обратиться к регуляторам

«Ашан» попросил своих поставщиков не повышать цены до конца года. В противном случае ритейлер готов обратиться к регуляторам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой источники.

В письме «Ашана» к производителям говорится, что во всех сегментах и по отдельным позициям наблюдаются непрекращающаяся тенденция роста цен. При этом российские власти неоднократно подчеркивали важность сдерживания инфляции. Ритейлер предлагает поставщикам «приложить совместные усилия для сдерживания роста цен в преддверии новогодних праздников. Сам «Ашан» до 31 декабря не станет повышать цены на товары, поставки которых согласованы.

Источник издания в другой продуктовой сети подтвердил, что идут переговоры по условиям контрактов на 2024 год и уведомления о росте цен есть по всем категориям. В Ассоциации компаний розничной торговли подтвердили, что ритейл сдерживает рост закупочных цен на часть социально значимой продукции, в том числе за счет собственных издержек.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев поясняет, что «Ашан» фактически предложил поставщикам за свой счет сдерживать цены, что можно расценить как ультиматум с учетом высокой зависимости производителей от крупных сетей. Источник издания среди производителей продуктов уточнил, что при отказе от повышения цен поставщики могут сократить скидки. Для покупателя, по мнению экспертов, отсутствие гибкости в ценообразовании может обернуться отсутствием товара на полке.

Ранее стало известно, что в преддверии Нового года зарубежный алкоголь может подорожать на 20−30%. Сильнее всего, вплоть до 40%, вырастут цены на французские шампанские вина и коньяк, а также шотландский и ирландский виски.

Ашан Рост цен
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