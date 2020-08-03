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03.08.2020 в 06:50

Арт-объект банка «Точка» в Екатеринбурге простоял два часа

Инсталляция была демонтирована местными властями

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Банк «Точка» установил в Екатеринбурге арт-объект «в честь решительных людей». Он представляет собой упавший забор, превратившийся в скамью, с надписью «Скажи это делом».

Арт-объект был установлен в рамках рекламной кампании, посвященной предпринимателям, которых объединяет четкая гражданская позиция и стремление менять мир вокруг себя к лучшему. Руководитель PR-службы банка Александра Прыткова разместила информацию о новом арт-объекте на своей странице в Facebook:

Однако объект напомнил многим забор, который в мае 2019 года повалили протестующие против строительства храма в сквере, и уже через два часа арт-объект начали демонтировать. Бывший сотрудник администрации Екатеринбурга, предприниматель Сергей Новгородов, по поручению администрации разобрал сооружение, несмотря на то, что установка была согласована мэрией. В местной администрации сообщили, что объект демонтирован, поскольку портит газон.

Сотрудники банка разбираются в случившемся. Проект скамьи был утвержден с администрацией до установки, и никаких нарушений после монтажа выявлено не было.

Банк Точка Арт-объекты
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