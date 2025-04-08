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18+
08.04.2025 в 13:05

Экс-подразделение Unilever в России увеличило годовую чистую прибыль в 1,5 раза

Выручка «Арнест ЮниРусь» за 2024 год выросла на 15,2%

Компания «Арнест ЮниРусь» (бывшая «Юнилевер Русь») отчиталась о росте чистой прибыли в 2024 году. Показатель составил 7,2 млрд руб., что почти в 1,5 раза больше, чем в 2023 году, когда он был на уровне 4,9 млрд руб. Об этом со ссылкой на финансовый отчет компании пишет «Интерфакс».

Годовая выручка компании увеличилась на 15,2% — с 62 млрд руб. в 2023-м до 71,4 млрд руб. по итогам 2024-го. Однако прибыль от продаж снизилась до 8,5 млрд руб. относительно результата в 13,2 млрд руб. годом ранее.

В конце 2024 года все активы британо-нидерландского концерна Unilever в России и Белоруссии были проданы АО «Группа Арнест».

В марте 2025-го «Юнилевер Русь» изменила название на «Арнест ЮниРусь» и обновила логотип. Портфель собственных брендов компании насчитывает более 40 марок. Среди них — «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», «Дав», «Клиар», «Акс», «Рексона», «Сиф», «Доместос» и другие.

Unilever Юнилевер Русь Unilever в России «Арнест ЮниРусь»
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