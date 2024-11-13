АРИР: объем традиционных сегментов российского рынка интернет-рекламы вырос на 29%

В первом полугодии 2024-го объем традиционных сегментов российского рынка интернет-рекламы увеличился на 29%. Об этом во время восьмого Национального Рекламного Форума рассказал президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий.

«По итогам прошлого года традиционные сегменты показали динамику в 32% <…> Мы ожидали в 2024 году замедления роста, «остывания» с высокой базы, но замедление и снижение вообще минимальное», — подчеркнул эксперт.

По словам Бориса Омельницкого, сейчас общий тренд на рынке интернет-рекламы заключается в том, что спрос на цифровую рекламу превышает предложение.

Несмотря на все сложности, экономика продолжает расти. Бизнес и рекламодатели заинтересованы в эффективных инструментах интерактивной рекламы. Рост показателей за первое полугодие подтверждает эту тенденцию, добавил эксперт.

Среди прочих значимых трендов Омельницкий назвал продолжающийся уход иностранных платформ и сокращение доступного рекламного инвентаря. Однако параллельно с этим увеличиваются вложения в искусственный интеллект, который используется для повышения эффективности рекламных кампаний на каждом этапе работы.

Еще одно важное направление — возрастающие бюджеты от брендов из стран БРИКС и других дружественных государств.

Ранее АРИР подсчитала объем традиционных сегментов рынка интерактивной рекламы в январе-марте 2024 года. Вложения увеличились на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 113 млрд руб.