Екатерина Шинкевич, iConText Group: возможен ли арбитраж в условиях блокировки иностранных социальных сетей

Раньше зарубежными источниками для арбитражников была контекстная реклама Google Ads и таргетированная реклама в социальных сетях. Теперь многие сервисы не работают с Россией. Генеральный директор агентства CPAExchange, входящего в iConText Group , Екатерина Шинкевич рассказала, возможен ли арбитраж в условиях блокировки иностранных соцсетей.

Чем рискуют арбитражники

В марте в одночасье рухнула биржа Facebook (запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России), позволяющая размещать объявления в Instagram (запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России). Теперь могут возникнуть проблемы в случае пополнения рекламного бюджета. Со стороны это будет выглядеть как перечисление денежных средств в пользу экстремистской организации. Есть большой риск понести ответственность по ст. 282.3 УК, если продолжать оплачивать и заказывать таргетированную рекламу в запрещенных на территории РФ организациях.

А что насчет Tik Tok?

TikTok сейчас — лучшая платформа для размещения коротких и вовлекающих видео. Для арбитражников он может стать отличным источником трафика, особенно если главная цель — просмотры и популяризация бренда. Чтобы достичь нового уровня коммуникации, некоторые партнеры даже выходят в прямой эфир и общаются со своей аудиторией онлайн. Несмотря на то, что в TikTok временно приостановили работу только геодомены ru и ua, с другими странами СНГ можно работать. Сделайте ставку на бурж-гео. Всё, что вам необходимо — адаптировать текст креатива на нужный язык.

Трафик «ВКонтакте»

Что бы кто ни говорил, а трафика во «ВКонтакте» предостаточно. Можно найти трафик под любой оффер, если использовать правильные инструменты. Зарубежного трафика на площадке мало, но для заработка на локальных партнёрках «ВКонтакте» подходит как нельзя лучше. Судя по статистическим данным, пользователей «ВКонтакте» интересует электроника, финансы, недвижимость, бизнес, красота и здоровье, одежда и обувь. Это значит, что арбитражник может выйти в хороший плюс, если он выберет подходящие офферы и найдёт сегмент аудитории для рекламы.

ЦИАН и «Авито» — наше всё

На этих площадках сейчас нужно работать только с теми партнёрками, тренд которых только начинает своё развитие. Доски объявлений — неплохой источник трафика с уже разогретой аудиторией, которые занимают второе место по охвату аудитории после социальных сетей, поэтому пренебрегать такой аудиторией неразумно.

Доски имеют отличную SEO-оптимизацию. Поисковики индексируют такие сайты и ранжируют их в топовые позиции. Броский заголовок с ключами — и вы будете в топе выдачи поисковика и самого сайта объявлений. Эти объявления — уже готовый лендинг, с отзывами и фотографиями, поэтому работать с ними нужно, воспринимая их как отличный источник трафика для товарок и услуг.

Трафик «Яндекс Дзена»

Главное его преимущество в том, что он бесплатный. Дзен рекомендует статьи канала интересующейся его тематикой аудитории. Задача арбитражника — разбавлять тематические статьи ссылкой на продвигаемый оффер и потенциальный клиент его обязательно увидит. Важно знать, что ссылку на оффер пользователи воспринимают лучше, если она ненавязчиво стоит в тексте. Важно не перебарщивать с рекламой — одна рекламная статья на 3−4 обычных текста. Сейчас отлично заходят обзоры товаров, любые инфопродукты: такие как образовательные курсы, программы и вебинары, а также дейтинг — любовные истории и статьи об отношениях.

Обратите внимание на мелких инфлюенсеров

Небольшие инфлюенсеры, продолжающие работать в любой привычной вам зарубежной сети, так или иначе уже закрепились в своих нишах и без проблем могут эффективно продвигать ваши офферы. У них есть проверенная целевая аудитория, которая верит рекомендациям своих лидеров и охотно покупает рекламируемый ими товар или услуги. В 2022 году у инфлюенсеров, которые создают качественный контент, есть все шансы стать крупными игроками на рынке партнёрского маркетинга.

Кстати, если ранее была возможность зарегистрироваться в иностранных партнёрских программах, сейчас остро стоит вопрос, связанный с верификацией, что может стать проблемой для арбитражника из СНГ. На апрель 2022 техподдержка западной CPA-сети тщательно изучает каждого нового партнёра — спрашивают про источники трафика, просят показать статистику из других сетей.

Мы видим, что рынок становится жёстче. Партнёрский маркетинг сегодня — это бизнес для команд и даже целых агентств. Новичку, конечно, будет сложно закрепиться на рынке, ведь порог входа растет, и в целом подход становится более бизнес-ориентированным, но это не значит, что возможностей нет совсем.

Что предпринять арбитражникам, чтобы выйти в плюс?

Весь арбитраж, источники и вертикали сейчас бросает по осям. Делать долгосрочный анализ и искать перспективы бессмысленно. Старайтесь следить за ситуацией и своевременно останавливать кампании. Практически все офферы на Украину уже отключены, в том числе часть предложений на Россию и Беларусь. Скорее всего, эта тенденция сохранится, так что следует готовиться к остановке абсолютно всех продуктов по этим гео.

Проблем нет только у буржа. Единственная сложность связана с изменениями условий модерации в TikTok и на Facebook (запрещённая в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России). Она стала жёстче и медленнее в несколько раз, чем была раньше, к тому же увеличился процент банов. Учитывайте это, заливая Pin Submit и WapClick только на бурж.

Самое главное, не забывайте об отечественных площадках, где хватает трафика под любой оффер, если выбирать правильные инструменты для работы.