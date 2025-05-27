Аптеки переведут из сферы торговли в здравоохранение

Деятельность аптек будет рассматриваться как часть системы здравоохранения. Фармацевты, в свою очередь, смогут рассчитывать на льготы, положенные работникам этой сферы. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление депутата Госдумы Юлию Дрожжину.

Нововведения вступят в силу уже с 1 июня. Изменения никак не отразятся на ценообразовании в аптеках, так как они продолжают оставаться под государственным контролем, пообещали депутаты.

Провизоров и фармацевтов официально признают частью системы здравоохранения. Предоставленные им льготы будут определяться мерами поддержки, действующими в регионах.

Аптеки могут начать предлагать больше услуг, таких как консультации по лечению, вакцинация и мониторинг состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что только 5% россиян при выборе лекарств доверяют рекламе. Треть доверяет в первую очередь своему опыту, 28% - прислушиваются к советам врачей, а 15% обращаются за консультацией к фармацевтам.