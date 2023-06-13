Аптеки могут увеличить цены на 20%

Цены в аптеках увеличатся на 20% в случае принятия Госдумой законопроекта об ограничении маркетинговых бонусов. Кроме того, документ может привести к закрытию точек на фоне снижения рентабельности, сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Дело в том, что в мае в Госдуму внесён законопроект, ограничивающий 5% размер платы за услуги по продвижению лекарств в аптечных сетях. Сейчас он доходит до 30% в зависимости от объёма продаж конкретного препарата. Такими бонусами производители стимулируют провизоров в аптеках советовать покупателям продукт конкретного производителя.

Владельцы аптек «Аптека фарма», «Аптеки 25» и «Ригла» предупредили, что законопроект приведет к существенному сокращению операционной прибыли сетей. Это спровоцирует повышение цен на препараты, не входящие в список жизненно важных. Таким образом, аптеки в удаленных местах могут вовсе закрыться, а крупным игрокам придётся ликвидировать свои филиалы в малонаселенных пунктах.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что структура рентабельности аптечных сетей сильно зависит от маркетинговых бюджетов — до 50−60% маржи приходится на них. За счет этих бонусов сети уменьшают цену на препараты для конечного потребителя. В случае принятия законопроекта стоимость лекарств может увеличиться на 15−20%, прогнозирует Беспалов.

Кроме того, международные корпорации получат преимущество над российскими производителями — импортные препараты стоят дороже и, соответственно, вознаграждение с их продвижения выше. Не исключено, что аптечные сети будут вынуждены вовсе ограничить доступ российских производителей к полке, что скажется на доступности лекарств для населения.