«Ригла» возглавила топ-20 крупнейших российских аптечных сетей по итогам третьего квартала

Согласно данным аналитической компании AlphaRM, топ-20 аптечных сетей по итогам трёх кварталов 2022 года возглавляет сеть аптек «Ригла» (входит в группу «Протек»), доля которой на российском рынке достигла 6,8%. Второе место принадлежит краснодарской сети «Апрель», лидирующей по количеству торговых точек (4,8 тыс.) в России. Тройку лидеров замыкает самарский фармдистрибьютор «Имплозия» с долей 5,8%. Рейтинг опубликован на сайте AlphaRM.

В десятку также вошли пермская сеть «Планета Здоровья», московская ЭРКА&МЗ, объединяющая ГК «Эркафарм» и «Мелодию Здоровья», а также «Ирис», которая управляет региональными сетями «Фармакопейка», «Твой доктор», «Здесь аптека» «Фармаимпекс», «Новая аптека&Аптека миницен», «Ставропольские городские аптеки», «Шах» и прочие.

«Магнит Аптека», принадлежащая торговой сети «Магнит», и «Сбер Еаптека» (входит в экосистему Сбера) заняли в рейтинге 14 и 19 места соответственно.

Топ-20 аптечных сетей консолидировали 57% розничного рынка в стоимостном выражении, что на 10% больше чем годом ранее.

По данным AlphaRM, общая выручка точек, работающих в течение периода с 2020 года по YTD'9 2022 года, за девять месяцев 2022 года достигла 987,4 млрд руб., что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 млн руб. (+7% к YTD'9 2021 г.).

YTD — year to date, непостоянный временной показатель, отсчитывается с 1 января по сегодняшний день. Например, YTD'9 2022 — данные за январь-сентябрь 2022 года.

По итогам трёх кварталов 2022 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов (ЛП) и их отгрузок в государственном сегменте достиг 4,23 млрд упаковок на сумму 1,6 трлн руб. (только ЛП, без учёта БАД и дополнительного ассортимента, без учёта вакцинации). Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +16% в денежном выражении и 0% - в натуральном.

За январь-сентябрь 2022 года объём продаж лекарственных на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 971 млрд руб., что больше на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала отрицательный рост по отношению к YTD'9 2021 (-0,2%) и составила 3,7 млрд упаковок

В среднем по России частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за девять месяцев 2022 года составили 6,6 тыс. руб., что на +11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Центральный — 7,9 тыс. руб. (+12% к YTD'9 21), а минимальный — на Северо-Кавказский ФО — 3 тыс. руб. (+14% к YTD'9 21).

В феврале «Ригла» открыла первый магазин косметической продукции «Ригла beauty». Сообщалось, что в планах компании запуск ещё 10 аналогичных магазинов в торговых центрах и в формате стрит-ритейла, а также интернет-магазин.