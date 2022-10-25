Apple возьмёт 30% комиссии за продажу NFT в приложениях на iOS

Apple обновила политику регулирования приложений в App Store. В частности, компания добавила пункт, разрешающий продажу невзаимозаменяемых токенов (NFT) в приложениях, сообщается на сайте Apple Developer. При этом покупка NFT обязательно должна осуществляться через платёжную систему Apple, взымающую комиссию до 30%.

Кроме того, в одном из новых пунктов указано, что диджитал-покупки контента, «который просматривается или потребляется в приложении, включая покупку рекламы для показа в том же приложении (например, продажа «бонусов» за публикации в приложениях соцсетей)», должны также проводиться через внутреннюю платёжную систему Apple.

Согласно добавленному пункту 3.1.5(iii), компания также готова сотрудничать с лицензированными биржами. «Приложения могут облегчать транзакции или передачу криптовалюты на одобренной бирже при условии, что они предлагаются только в странах или регионах, где приложение имеет соответствующее лицензирование и разрешения для обеспечения обмена криптовалютами», — говорится в новых правилах Apple.

В августе ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для мобильной операционной системы iOS. Отмечалось, что App Store запрещает разработчикам приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать ссылки на свои интернет-ресурсы. При этом размер комиссии за оплату через App Store может составлять от 15% до 30%.

Борьба с монополией в мобильных приложениях для Android и iOS идёт и за рубежом. Так, в 2020 году разработчик игр Epic Games нарушил требование Apple о запрете сторонних методов оплаты в мобильных приложениях для Android и выпустил версию игры Fortnite, допуская совершение оплаты в обход App Store. После этого игра Fortnite была удалена из App Store, а Epic Games судилась с Apple. Суд не поддержал позицию разработчика.