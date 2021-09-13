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13.09.2021 в 11:05

Epic Games оспорит решение суда по иску против Apple

Разработчик проиграл почти по всем пунктам и должен выплатить крупную компенсацию компании за нарушение условий контракта

Epic Games проиграла суд с Apple по 9 пунктам из 10: согласно решению, компания нарушила условия договора с техногигантом. Теперь разработчик обязан выплатить компании 30% от заработанного десятка миллионов долларов в обход системы внутренних покупок App Store через Fortnite. В Epic Games заявили, что не собираются сдаваться и подадут апелляцию в вышестоящий суд.

При этом Apple последней запретили блокировать в приложениях ссылки на сторонние платежные системы. Не исключено, что компания также будет оспаривать решение суда в связи с этим пунктом.

Однако Epic Games не смогла убедить суд в том, что Apple использует монопольное положение. В связи с этим на платформах купертиновцев не будет сторонних магазинов приложений.

В мае глава компании Apple Тим Кук дал показания в суде Окленда, штат Калифорния, в течение нескольких часов пытаясь доказать правоту своей корпорации, однако суд с его доводами не соглашался.

Apple Epic Games
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