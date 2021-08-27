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27.08.2021 в 14:10

Apple разрешит оплачивать приложения не через App Store

Также компания будет отчитываться о поисковых запросах в магазине и отклоненных учетных записях клиентов и разработчиков

Apple готова заключить мировое соглашение с разработчиками, подавшими коллективный иск против компании. Они смогут уведомлять пользователей об альтернативных способах покупки внутри приложений — так потребители смогут обойти оплату через App Store, сообщает The Verge.

Компания также предлагает разделить $100 млн между разработчиками, которые заработали не более $1 млн «за каждый календарный год с 4 июня 2015 года по 26 апреля 2021 года». Платежи составят от $250 до $30 тыс. на каждого, оставшиеся средства передадут фонду Girls Who Code.

Разработчики смогут устанавливать от 500 ценовых пунктов для подписок и покупок в приложениях. До сих пор их было 100. Также Apple сохранит еще на три года программу снижения комиссии до15% для разработчиков с доходами менее $1 млн.

Компания будет отчитываться о работе App Store — в документе Apple будет указывать, сколько учетных записей клиентов и разработчиков по разным причинам было отклонено. Также в отчет войдут данные о поисковых запросах. При этом действующая система поиска в магазине сохранится еще как минимум на три года.

В середине августа группа сенаторов США представила законопроект, который может ослабить контроль Apple и Google над App Store и Play Store. Согласно новому документу, компании должны будут разрешать пользователям устанавливать приложения из источников за пределами официальных торговых площадок.

Apple App Store
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