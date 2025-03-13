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13.03.2025 в 18:45

Apple призвала 1,4 млрд пользователей iPhone обновить iOS

Причина — обнаружение уязвимости в системе безопасности

Американская корпорация Apple призвала 1,4 млрд пользователей iPhone обновить операционную систему iOS, после того, как компания обнаружила серьезную уязвимость в системе безопасности. Об этом пишет Daily Mail.

Уязвимость, получившая название CVE-2025−24201, была обнаружена в браузерном движке Webkit, который используется в Safari и других браузерах, созданных для iPhone или iPad.

Указанная уязвимость позволяет вирусам распространяться за пределы пространства браузера и предоставлять злоумышленникам доступ к смартфону.

В Apple предупредили, что проблема может затронуть владельцев iPhone XS и более поздних моделей, и призвали скачать iOS 18.3.2.

Пользователям нужно зайти в настройки и проверить наличие общего обновления программного обеспечения. Это позволит защититься от «чрезвычайно сложной атаки», которая использует критическую уязвимость нулевого дня.

В Apple не сообщили, как долго длилась атака, как компания узнала о ней и кто был конкретной мишенью.

Ранее стало известно, что продажи iPhone в России в начале года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года упали почти в 1,5 раза. Это первое значимое снижение с момента прекращения официальных поставок устройств в РФ и начала параллельного импорта.

Apple Уязвимость
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