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20.08.2023 в 14:25

Apple предупредила пользователей об опасности сна рядом с заряжающимся iPhone

Корпорация выпустила инструкцию по использованию смартфона

Корпорация Apple выпустила инструкцию, в которой официально предупредила, что спать рядом с заряжающимся iPhone может быть опасно для жизни.

В памятке говорится, что нельзя класть заряжающийся гаджет под подушку или держать его рядом с кроватью. Кроме того, следует избегать ситуаций, при которых смартфон во время зарядки длительное время соприкасается с кожей. Устройства должны заряжаться в хорошо проветриваемом помещении.

В компании признали, что несоблюдение этих инструкций по технике безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPhone или другого имущества.

Ранее мы писали, что в России начали запрещать пользоваться iPhone в служебных целях. Подобные правила уже установили некоторые министерства, в том числе Мипромторг, Минпросвещения, Минцифры и Минкультуры. Пользоваться техникой Apple в служебных целях также уже запрещено сотрудникам «Ростеха» и РЖД.

IPhone Apple
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