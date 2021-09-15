Apple представила iPhone 13. Он будет стоить $799

Apple представила новые iPhone тринадцатого поколения. По заявлению компании, новые устройства будут производительнее, быстрее, а обновленные камеры заменят профессиональное оборудование для съемок. Трансляция проходила на официальном сайте Apple.

Компания сохранила плоскую боковую линию смартфонов. iPhone 13 представлен в пяти цветах: светло-розовом, синем, темно-сером (Midnight, «Полночь»), белом и красном. Версии Pro и Pro Max появятся в четырех цветах: небесно-голубом (Sierra Blue), серебряном, золотом и оттенке «графит».

Одна из главных частей презентации была посвящена камерам устройств. В iPhone 13 на задней панели присутствует система из двух камер. Самым важным нововведением стал «кинематографический» режим съемки: при нем фокус автоматически переносится на задний план, если человек в кадре отвернулся или отвел взгляд от камеры.

В версии Pro на задней панели размещена система из трех камер, как в Pro-версии предыдущего поколения iPhone. На презентации показали съемочный процесс и видео, снятые на новые устройства — операторы, тестировавшие их, заявили, что новинка позволит снимать фильмы не хуже, чем на профессиональную аппаратуру, при этом без необходимости использовать дополнительную технику.

По словам спикеров, в камерах устройств 13 поколения установлена самая большая диафрагма из всех iPhone, что позволяет улавливать на 47% больше света, чем это делали камеры iPhone 12. Новшество улучшает качество съемки в ночном режиме и позволяет использовать макро-режим фотографии, рассказали на презентации. Разрешение камер составило 12 Мп.

Кроме того, в новых устройствах стоит чип A15 Bionic и шестиядерный процессор. По заявлению представителей компании, чип настолько мощный, что позволяет iPhone нового поколения работать на 50% быстрее «лучшего устройства-конкурента».

Также в Apple заявили, что батарея iPhone 13 позволит увеличить время работы на полтора часа по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Спикеры сообщили, что iPhone сможет работать весь день без подзарядки.

Память устройств составит 128, 256 и 512 Гб. Также на презентации была заявлена версия устройств с объемом памяти 1 Тб.

Глава компании Тим Кук объявил дату поступления всех устройств в продажу — 24 сентября. Основная версия iPhone 13 будет стоить $799. Были объявлены цены других моделей:

Версия mini — $699;

Pro — $999;

Pro Max — $1099.

Apple анонсировала и другие обновления устройств. Они коснулись iPad и Watch. В новых планшетах компании теперь будет стоять чип A13 Bionic — это повысит производительность на 20%, заявили спикеры. Также в обновленных iPad будет основная камера с разрешением 12 Мп и фронтальная с углом съемки 122 градуса. На новых устройствах будет доступна съемка в 4К.

По заявлению компании, iPad mini заработает на 40% быстрее, а производительность устройства вырастет в два раза. Также мини-планшет будет поддерживать 5G со скоростью скачивания 3,5 Гб/с. Стоимость iPad составит от $329, а iPad mini — от $499.

Смарт-часы Apple Watch Series 7 вышли в обновленном дизайне и получили новые функции и характеристики. Дисплей стал на 20% ярче по сравнению с предыдущей моделью, а корпус — на 40% тоньше. Также устройства заряжаются на 33% быстрее, они стали устойчивыми к воде и пыли, а также пополнились функциями спортивных часов.

Apple не обошла стороной и «зеленую» повестку. Спикеры заявили, что корпусы iPad теперь сделаны на 100% из переработанного алюминия, а в Apple Watch Series 7 используются только переработанные металлы.