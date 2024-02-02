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02.02.2024 в 11:02

Apple нарастила выручку за первый квартал 2024 финансового года до $119,6 млрд

Чистая прибыль компании составила $2,18 на акцию

Американская корпорация Apple отчиталась за первый квартал 2024 финансового года, завершившийся 30 декабря 2023 года. Выручка компании выросла на 2% год к году, до $119,6 млрд. Чистая прибыль составила $33,9 млрд или $2,18 в расчёте на акцию. Это на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Поступления от продаж iPhone в отчётном квартале выросли до $69,7 млрд с $65,7 млрд в первом квартале 2023 финансового года. Доходы от продаж Mac увеличились до $7,78 млрд с $7,73 млрд, а от реализации iPad, напротив, сократились до $7 млрд с $9,3 млрд. Выручка сервисов корпорации — App Store, Apple Pay, Apple Music и iCloud — возросла до $23,1 млрд с $20,7 млрд. Продажи носимых гаджетов, аксессуаров и устройств для дома сократились до $11,9 млрд с $13,4 млрд.

Apple заработала $40 млрд от операционной деятельности и вернула акционерам почти $27 млрд. База активных устройств Apple превысила 2,2 млрд, достигнув рекорда по всем продуктам и географическим сегментам.

По итогам четвёртого квартала 2023 финансового года Apple зафиксировала снижение квартальной выручки на 1% год к году, до $89,5 млрд. Чистая прибыль корпорации составила $23 млрд, $1,46 в расчёте на акцию.

Apple квартальная отчётность
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