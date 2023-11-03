Квартальная выручка Apple сократилась на 1%

Apple опубликовала финансовый отчёт по итогам четвёртого квартала 2023 финансового года (в США финансовый год длится с 1 октября по 30 сентября, четвёртый квартал завершается 30 сентября). Компания зафиксировала снижение квартальной выручки на 1% год к году, до $89,5 млрд. Чистая прибыль корпорации составила $23 млрд, $1,46 в расчёте на акцию, против $20,72 млрд, или $1,29 на акцию, за четвёртый квартал 2022 года.

Квартальная выручка от продаж iPhone выросла до $43,8 млрд по сравнению с $42,6 млрд годом ранее. Доходы от реализации компьютеров Mac упали до $7,6 млрд с $11,5 млрд, планшетов iPad — до $6,4 млрд с $7,1 млрд. Выручка в сегменте носимых устройств и аксессуаров сократилась до $9,3 млрд с $9,7 млрд в четвёртом квартале 2022 года.

Выручка сервисов App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud выросла до $22,3 млрд по сравнению с $19,2 млрд годом ранее. При этом аналитики прогнозировали, что этот показатель будет на уровне $21,4 млрд. Напомним, в третьем квартале 2023 финансового года выручка сервисов Apple стала рекордной — $21,21 млрд.

Финансовый директор Apple Лука Маэстри отметил, что в текущем финансовом квартале, который начался в США 1 октября 2023 года, выручка ожидается примерно на уровне прошлого года за счёт рождественских праздников.