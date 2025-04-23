Apple обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в России

В России на американскую корпорацию Apple составлен протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, следует из картотеки Таганского суда Москвы.

Дело было зарегистрировано 22 апреля по части третьей статьи 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения). Нарушение предусматривает штрафы до 4 млн руб. для юридических лиц, а также приостановку их деятельности на срок до 90 суток.

Протокол составлен на компанию Apple Distribution International LTD, которая в 2022 году открыла представительство Apple в России.

По данным Роскомнадзора, в 2024 году количество штрафов за нарушение закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений снизилось на 27%, однако сумма штрафов за ЛГБТ-контент (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России) выросла на 5,5%.