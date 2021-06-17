Apple испытала трудности выхода на рынок медицинских услуг

Компания Apple рассматривает возможность запуска собственного медицинского сервиса, который может предложить клиентам оказание первичной медико-санитарной помощи, выяснило издание The Wall Street Journal.

Главный операционный директор Apple Джефф Уильямс еще в 2016 году поручил команде инженеров подорвать традиционную индустрию здравоохранения, предлагая медицинскую услугу по подписке, которая предоставляет собой виртуальную помощь врачами Apple, постоянный мониторинг состояния здоровья с помощью Apple Watch и iPhone пациента.

Проект до сих пор находился в разработке и уже был протестирован на собственных сотрудниках. По данным издания, Apple проводила эксперименты в медцентрах возле Apple Park. Однако результаты тестирования, в частности, неточность в сборе данных, привели к отказу от проекта.

Предполагалось, что Apple будет предлагать не только первичную медико-санитарную помощь, но и индивидуальные программы здравоохранения на основе подписки. В результате Apple сосредоточила свои усилия в области здравоохранения на умных часах, Apple Health и других продуктах и ​​сервисах.

Источники издания, знакомые с проектом, утверждают, что работа над ним продолжается и компания выйдет за пределы предварительной стадии испытаний. По их словам, Apple может годами изучать рынки, прежде чем вывести на них собственные продукты.

Ранее Apple представила новую версию своей операционной системы для смартфонов. В iOS 15 улучшили качество звука, расширили возможности в FaceTime, сгруппировали уведомления и добавили функцию распознавания текста в фото.