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18+
02.02.2024 в 18:36

Apple представит собственный ИИ в 2024 году

На искусственный интеллект компания тратит много времени и усилий

Американская корпорация Apple работает над программными функциями генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Они появятся у пользователей уже в этом году. Об этом заявил гендиректор компании Тим Кук во время ежеквартального отчёта Apple о доходах. Его слова приводит The Verge.

Глава Apple отметил, что корпорация продолжит инвестировать в технологии, которые будут определять будущее. В их числе Кук назвал искусственный интеллект. На него компания тратит «огромное количество времени и усилий». Подробностями работы гендиректор Apple обещал поделиться позднее в этом году.

Программные функции искусственного интеллекта, начиная с продвинутой работы с фотографиями и заканчивая улучшениями в обработке текстов, в последние месяцы стали основным преимуществом смартфонов от Google и Samsung.

The Verge отмечает, что Apple редко сообщает о своих планах. Заявление Кука можно воспринимать как признак того, что у компании есть амбициозные планы по интеграции искусственного интеллекта в свои программные платформы — iOS, iPadOS и macOS — в этом году.

В конце прошлого года СМИ писали, что Apple может сосредоточиться на развертывании искусственного интеллекта на iPhone, а не в мощных центрах обработки данных. Компания разработала способ запуска ИИ-модели на смартфонах без применения «облака» за счёт использования флэш-памяти вместе с динамической памятью DRAM.

Apple iOS искусственный интелект
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