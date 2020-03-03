Apple готова потратить до $500 млн в качестве извинения за замедление работы смартфонов

Корпорация Apple согласилась выплатить компенсацию в размере до $500 млн владельцам устройств на iOS 10.2.1 или более поздних версий за то, что их устройства после обновления стали работать медленнее. Об этом пишет издание Reuters.

Потребители уверяют, что после очередного обновления ПО их устройства стали работать гораздо медленнее. Из-за этого они решили, что срок службы телефонов заканчивается и пора менять батарею или все устройство целиком. Некоторые люди настаивают, что именно эту цель и преследовали создатели телефонов.

Apple связала возникшие проблемы с изменением температуры, интенсивностью использования и другими факторами. Корпорация пообещала, что разработчики быстро устранят эту проблему.

Адвокаты пользователей признали их требования справедливыми, разумными и адекватными. Каждый владелец телефона получит выплату в размере $25. Издание напоминает, что после первого протеста по поводу медленных iPhone, Apple извинилась и снизила цену на сменные батареи до $29 с $79.