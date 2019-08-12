Apple готова отдать миллион долларов за обнаружение уязвимостей iPhone

О том, что вознаграждение в $1 млн может получить любой исследователь, Apple объявила в четверг на ежегодной конференции по безопасности Black Hat в Лас-Вегасе, сообщает издание Reuters.

Ранее награда предлагалась только приглашенным исследователям, которые пытались найти недостатки в телефонах и облачных хранилищах. В список «для взлома» добавлены также программное обеспечение для Mac и некоторые другие цели.

Приз в $1 млн получит только тот исследователь, который сможет что-то сделать через удаленный доступ к ядру iPhone без участия владельца телефона. Ранее Apple предлагала $200 тысяч за сообщения об ошибках в ПО, которые исправлялись с помощью обновлений и защищали от шпионских программ.

Этот шаг стал ответом на заказ правительства, которое хочет получить наиболее эффективные способы взлома устройств. Оно готово заплатить $2 млн исполнителю заказа.

Существуют компании, например, NSO Group, которые продают правительству инструменты для взлома.