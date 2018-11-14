Apple временно закроет сервис Search Ads для российских разработчиков

Сервис компании Apple Search Ads вскоре станет недоступен для российских разработчиков из-за «налога на Google», сообщил основатель приложений Rocka и «ВКармане» Сергей Пахандрин.

Корпорация разослала всем разработчикам соответствующее письмо с уведомлением. Это означает, что с 12 декабря 2018 года они не смогут при помощи этого сервиса рекламировать свои приложения в магазине App Store. В письме корпорация отметила, что блокировка введена на неопределённый срок из-за изменений в российском налоговом законодательстве.

Ожидается, что она может быть снята 1 января 2019 года, когда вступят в силу изменения. Согласно им, все зарубежные компании должны встать в России на налоговый учет и начать платить НДС с услуг, оказанных российскому бизнесу, самостоятельно.