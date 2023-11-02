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02.11.2023 в 14:42

Антифрод предложили исключить из-под действия закона о Единой биометрической системе

Сейчас многие цифровые сервисы борются с мошенниками через подтверждение личности пользователя по фото или голосу, по закону эти данные нужно передавать в ЕБС

В России предложили исключить передачу биометрии, собранной бизнесом в рамках антифрод-мероприятий, в Единую биометрическую систему (ЕБС). С такой инициативой выступила рабочая группа по разработке национального проекта «Экономика данных», пишет «Коммерсантъ».

Сейчас многие онлайн-платформы применяют идентификацию пользователя, например, по фотографии или голосу, для подтверждения личности при оказании услуг. По закону эти данные должны передаваться в ЕБС. При этом собираемые платформами снимки не отвечают требованиям, предъявляемым к фото-цифровым слепкам, которые надо передавать в ЕБС.

Сбор биометрии, который не предполагает хранения данных и которым занимаются компании для разовой идентификации клиентов, без передачи информации в Единую биометрическую систему оказывается вне закона. А подключение к ЕБС и переведение цифровых фотографий в нужный формат потребуют от бизнеса затрат. Компаниям будет проще отказаться от использования технологии.

В Ассоциации больших данных, участвующей в разработке инициативы, сообщили, что полученные для верификации компаниями фото или записи голоса зачастую хранятся кратковременно и не применяются в других процессах. В АНО «Цифровая экономика» рассказали, что сейчас собирают мнения и предложения по теме экономики данных.

В декабре 2022 года Госдума приняла закон о защите биометрических данных россиян. В документе прописали создание ЕБС, запрет на принудительный сбор биометрии, любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от сдачи биометрической персональной информации.

В начале 2023 года Минцифры предложило повысить требования по аккредитации компаний, которые планируют собирать и обрабатывать биометрические данные. Одно из них — объём собственного капитала организации должен составлять 500 млн руб. вместо 50 млн руб.

В июне Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах до 1,5 млн руб. за нарушения при использовании биометрических данных россиян.

биометрия антифрод ЕБС
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