Бренд Ansaligy Тины Канделаки обновил логотип и упаковку

Бренд премиальной косметики Ansaligy, созданный телеведущей Тиной Канделаки, провёл визуальную трансформацию: обновил логотип и упаковку. Также компания запустила новый сайт. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Ansaligy.

Новый дизайн отражает философию минимализма, позволяя клиентам сосредоточиться на главном — своей уникальности, естественной красоте и здоровье. Акцент делается на сочетании природной эстетики и современности.

Дизайн лаконичен. Геометрические формы и симметрия говорят о балансе между внутренним и внешним. Каждая деталь, изгиб и контур продуманы до мелочей, чтобы подчеркнуть суть красоты. Серебристые детали символизируют инновационный подход и высокотехнологичность продукции.

Обновлена цветовая палитра бренда: тёмно-красный символизирует насыщенность и жизненную энергию, синий — спокойствие и безграничность, зелёный — свежесть и природную чистоту. Цвета подчёркивают основное обещание бренда — заботу о коже с использованием натуральных ингредиентов и передовых технологий.