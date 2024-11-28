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Дизайн сайта - Liqium

18+
28.11.2024 в 18:40

Бренд Ansaligy Тины Канделаки обновил логотип и упаковку

Компания также запустила новый сайт

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Бренд премиальной косметики Ansaligy, созданный телеведущей Тиной Канделаки, провёл визуальную трансформацию: обновил логотип и упаковку. Также компания запустила новый сайт. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Ansaligy.

Новый дизайн отражает философию минимализма, позволяя клиентам сосредоточиться на главном — своей уникальности, естественной красоте и здоровье. Акцент делается на сочетании природной эстетики и современности.

Дизайн лаконичен. Геометрические формы и симметрия говорят о балансе между внутренним и внешним. Каждая деталь, изгиб и контур продуманы до мелочей, чтобы подчеркнуть суть красоты. Серебристые детали символизируют инновационный подход и высокотехнологичность продукции.

Обновлена цветовая палитра бренда: тёмно-красный символизирует насыщенность и жизненную энергию, синий — спокойствие и безграничность, зелёный — свежесть и природную чистоту. Цвета подчёркивают основное обещание бренда — заботу о коже с использованием натуральных ингредиентов и передовых технологий.

Бренд Ansaligy Тины Канделаки обновил логотип и упаковку Бренд Ansaligy Тины Канделаки обновил логотип и упаковку

Тина Канделаки, основатель Ansaligy:

Мы всегда стремимся к красоте, гармонии, уникальности в образе. Мой опыт говорит о том, что предела в стремлении к совершенству нет. Как нет его и у моего бренда. Мы меняемся, адаптируемся к новым трендам и технологиям, отвечающим запросам времени и, конечно же, всех наших клиентов, партнёров и друзей. Мы делаем жизнь красивее, вносим в будничную жизнь новые яркие краски, дарим новые эмоции. Шаг за шагом, учитывая даже самую мелкую деталь, мы меняем мир вокруг. В этом и есть суть наших перемен, эволюции Ansaligy — быть смелым и эффективным, на острие времени и эмоционального настроения. Stay tuned, мы продолжаем удивлять и восхищать.

Тина Канделаки дизайн Косметика Ansaligy
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