Генеральный директор холдинговой компании Sunlight Анна Панасюра покидает свой пост, сообщили Sostav несколько источников на рекламном рынке. Эксперт подтвердила, что уходит из компании. В Sunlight на момент публикации материала на запрос об уходе Анны не ответили. В ЕГРЮЛ изменения пока не отражены.

«Контракт носил временный характер. Все обязательства с обеих сторон полностью исполнены», — пояснила Sostav Анна Панасюра.

Эксперт возглавляла АО «Гри», которому принадлежат 100% ООО «Солнечный цвет», основного юридического лица Sunlight. Компания «Гри» также владеет ООО «Гарант» и ООО «Мой ломбард».

Информация об учредителях АО «Гри» в ЕГРЮЛ скрыта, согласно информации для инвесторов на сайте компании, 84% «Гри» принадлежат основателю сети Sunlight Сергею Грибнякову, 15% — Михаилу Масловскому и 1% — Алексею Коновалову. По данным сервиса «Контур Фокус», выручка АО «Гри» за 2023 год составила 87,9 млн руб.

Анна Панасюра возглавляла Sunlight с апреля 2024-го. До этого эксперт была заместителем генерального директора — руководителем ювелирного дивизиона «Красцветмета». В этой компании она работала с 2019 года в должностях руководителя продаж и коммерческого директора.

Ранее Яна Малеева ушла с поста директора по маркетингу сети ювелирных магазинов Sunlight. Она была назначена на эту должность в октябре. В июне 2024-го позицию директора по маркетингу покинул Альберт Усманов. Позже он стал директором по маркетингу и омниканальности РИВ ГОШ. В августе директором по маркетингу Sunlight назначили Галину Никитину. Она ушла из компании в сентябре.

Sunlight — лидер по объему продаж ювелирных изделий в России с долей рынка 17%, сказано в материалах компании. Выручка ООО «Солнечный цвет» в 2023 году выросла на 54% год к году, составив 64,815 млрд руб.