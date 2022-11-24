Андрей Бурковский стал лицом кофейного бренда от производителя ушедшей из России Paulig

Российский актёр театра и кино Андрей Бурковский станет героем рекламной кампании «Мастер вкуса» нового кофейного бренда Poetti от бывшего производителя продукции ушедшей из России Paulig. Старт кампании на радио, наружных площадях и цифровых носителях состоится 1 декабря. Об этом Sostav рассказал представитель бренда.

Основной идеей промокампании Poetti стала приверженность традициям выращивания и обжарки кофе. Открытость потребителю и стремление делиться знанием о кофе как о продукте — основные коммуникационные послания грядущей рекламной кампании бренда.

Бренд представил две кофейных линейки: Daily (повседневный сценарий потребления) и Leggenda (премиальная линейка). Poetti также запустит промоакцию с фотоконкурсом среди покупателей продукции.

Михаил Глухов, директор по маркетингу «МилФудс» (бренд Poetti): Для молодого бренда крайне важно строить знание о себе при помощи источников, заслуживающих доверие со стороны разного рода аудиторий. Андрей Бурковский поможет нам рассказать кофейную историю экспертно и авторитетно. Безусловно, есть немало поклонников актёрского таланта Андрея, что позволит выстроить позитивный ассоциативный ряд, к которому мы стремимся.

В июне СМИ сообщили, что на заводе ушедшей из России Paulig будут выпускать кофе под брендом Poetti, продукция поступит в продажу осенью. Актив финской Paulig Group купил гражданин Индии Викас Сои — топ-менеджер кофейной компании Milagro Beverage Company. Сумму сделки стороны не разглашают.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Паулиг Рус» было переименовано в ООО «Милфудс», соответствующее изменение и сведения о смене владельца были зарегистрированы 4 мая.