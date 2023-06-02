Рынок экосистемных подписок вырос на 24% в 2022 году

В 2022 году рынок экосистемных подписок вырос на 24% в сравнении с 2021 годом, и составил 58,1 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании J’son & Partners Consulting.

Самая крупная экосистема — «Яндекс», которая занимает 38% доли рынка. МТС принадлежит 21%, «Сберу» — 18%.

Те же позиции компании занимали и в 2021 году. «Яндекс» сохранил свою долю, у МТС она снизилась на 3 п. п., у «Сбера» увеличилась на 1 п. п.

Одной из главных причин роста рынка аналитики называют увеличением числа экосистем разных компаний. Если в 2018 году это был только «Яндекс», то в 2021 году на рынке присутствовало уже десять игроков. Помимо «Яндекса», МТС и «Сбера» экосистемные подписки пользователям сейчас предлагают «Тинькофф», VK, «Tele2», «Мегафон», Ozon и Газпромбанк и X5.

Количество россиян, которые используют экосистемные подписки, в 2022 году увеличилось 36% до 42,45 млн пользователей. Среднее количество экосистемных подписок на россиянина увеличилось с 1,1 в 2021 года до 1,5 в 2023 году. На март текущего года хотя бы одна подписка есть у 53,5% жителей мегаполисов в возрасте 18−55 лет, указано в исследовании.

Тот факт, что рынок в рублях растёт не в прямой пропорции к росту базы, объясняется наличием среди подписчиков промо- и акционных пользователей. На их долю приходится 10−20% от всей годовой базы экосистем.

Они практически не приносят выручки, но есть в базах подписчиков, рассказал директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов.

Больше всего популярны музыкальные сервисы — 46,8% респондентов дала такой ответ, 46,3% опрошенных подписаны на онлайн-кинотеатры, по 38% у категорий онлайн-покупки и кешбэк за пользование услугами. 34,8% респондентов признались, что их привлекают скидки в магазинах сервиса, 31,6% — бесплатное обслуживание банковских карт.

Аналитики J’son & Partners Consulting считают, что к 2027 году рынок экосистемных подписок почти удвоится (вырастет в 1,7 раза) и составит 101,5 млрд руб.

Увеличение количества подписок в основном придётся не на рост охвата, а на рост среднего числа подписок на пользователя, даёт прогноз Колесов. Это обусловлено большим разнообразием экосистем — банки, ритейл, IT-компании, маркетплейсы и так далее.

«Кроме того, люди, осознав возможность экономить, будут чаще оформлять платные подписки после окончания промодоступа. Что приведёт к росту «времени жизни в экосистеме», — подытожил эксперт.