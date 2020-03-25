Американский суд признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка вынес постановление, согласно которому токены блокчейн платформы Павлы Дурова являются ценными бумагами, которые запрещено передавать покупателям, оплатившим их в начале 2018 года. Как пишут «Ведомости», это решение может быть обжаловано в порядке апелляции.

Таким образом, суд поддержал мнение комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В тексте решения указано, что «на основании теста Хоуи, определяющего, является ли нечто ценной бумагой, SEC доказала, что нынешний план Telegram по распространению Gram — это предложение ценных бумаг».

Для Telegram отмена запуска платформы TON станет критическим ударом по репутации, отмечает суд. Ранее компания привлекла $1,7 млрд и обещала вернуть эти деньги в случае провала проекта. Судя по предоставленным суду бумагам, доходы Telegram сильно зависят от доходов первоначальных покупателей, которые теперь могут упасть из-за отмены запуска TON.

Дуров утверждал, что «покупатели не захотят заплатить $1,7 млрд, чтобы приобрести криптовалюту Gram просто как средство хранения или передачи стоимости». Из-за этого Telegram создал схему, согласно которой первоначальные инвесторы получили бы максимальную выгоду, продавая токены на открытых рынках.

Блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) должна была стать глобальной экосистемой с собственной криптовалютой (Gram), которой можно было бы оплачивать товары и услуги. Запуск TON мог состояться 31 октября, но после того как SEC подала на Telegram в суд, Павел Дуров с согласия инвесторов перенес срок запуска до решения суда.

Gram должен был составить серьезную конкуренцию биткойну и эфириуму. Среди известных инвесторов в блокчейн-платформу TON — российские предприниматели Роман Абрамович, Сергей Солонин и Давид Якобашвили, фонды и бизнесмены из Кремниевой долины, азиатские предприниматели и члены фан-клуба Дурова, например голливудский актер Джаред Лето.