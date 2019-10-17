Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+10
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.10.2019 в 13:25

Telegram откладывает запуск криптовалюты и готов вернуть 77% инвестиций

Ранее компания сообщила о новом дедлайне, который сдвинулся на пять месяцев

Depositphotos

Основатель Telegram Павел Дуров готов вернуть каждому инвестору, который вложился в блокчейн-платформу TON, 77% инвестиций, сообщает РБК. Ранее стало известно, что ее запуск был отложен с октября на апрель.

Каждый из инвесторов получил письмо, в котором указывалось, что дедлайн по запуску криптовалюты переносится с 30 октября на 30 апреля. Также в нем сообщалось: «Мы предлагаем продлить дедлайн, чтобы предоставить дополнительное время для решения ситуации с иском SEC, и работаем с другими властями перед запуском TON».

Ранее стало известно, что запуск криптовалютной платформы Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может состояться только через полгода или год. За это время команда Дурова сможет урегулировать все спорные вопросы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая ранее обвинила Telegram в незаконном распространении незарегистрированных цифровых токенов.

Telegram TON Gram
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.