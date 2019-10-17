Telegram откладывает запуск криптовалюты и готов вернуть 77% инвестиций

Основатель Telegram Павел Дуров готов вернуть каждому инвестору, который вложился в блокчейн-платформу TON, 77% инвестиций, сообщает РБК. Ранее стало известно, что ее запуск был отложен с октября на апрель.

Каждый из инвесторов получил письмо, в котором указывалось, что дедлайн по запуску криптовалюты переносится с 30 октября на 30 апреля. Также в нем сообщалось: «Мы предлагаем продлить дедлайн, чтобы предоставить дополнительное время для решения ситуации с иском SEC, и работаем с другими властями перед запуском TON».

Ранее стало известно, что запуск криптовалютной платформы Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может состояться только через полгода или год. За это время команда Дурова сможет урегулировать все спорные вопросы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая ранее обвинила Telegram в незаконном распространении незарегистрированных цифровых токенов.