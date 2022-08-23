Американский производитель чемоданов Samsonite продал российский бизнес

У ООО «Самсонайт», которое до последнего времени являлось российским подразделением американского производителя чемоданов Samsonite International, сменились владельцы. 30% в нем теперь принадлежит гендиректору компании Андрею Языкову, а 70% - фирме президента ООО «Самсонайт» Вячеслава Шикулова — «Робинзон логистикс», сообщают «Ведомости».

Компания выпускает чемоданы, сумки и другие виды багажа под марками Samsonite, Tumi и American Tourister. Сделка закрылась ещё в начале июля, тогда же ООО «Самсонайт» было переименовано в «Чемодан ПРО». Магазины Samsonite с августа стали открываться под этой вывеской. Поставки товаров в страну, в том числе новых коллекций, продолжаются и компания также исполняет гарантийные обязательства на ранее купленные чемоданы, сообщили её представители.

Сумму сделки по продаже российского бизнеса Samsonite не раскрывает. До февраля 2022 года, по данным «Infoline-аналитики», он мог стоить не менее $100 млн. В текущей же ситуации американская фирма могла выручить лишь несколько сотен миллионов рублей, полагает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Ежедневные убытки от закрытия магазинов он оценивает в 2,5 млн руб. По данным аналитической компании, доля Samsonite в российском рынке багажа по итогам прошлого года была более 14%.

Консультант по недвижимости Анна Савенко, которая вела сделку по открытию одного из первых в стране монобрендовых магазинов Samsonite, считает, что в данном случае сумма и вовсе могла быть символической. Передача бизнеса местным франчайзи или менеджменту — это один из вариантов сохранения присутствия на российском рынке для многих компаний. Таким образом уже осуществлено более 50 закрытых сделок, среди которых L’Occitane и польская LPP.