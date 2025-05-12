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12.05.2025 в 10:15

Amazon сменил логотип впервые за 20 лет

Айдентику экосистемы обновила Студия Koto

Amazon впервые за 20 лет представил обновленный логотип. Айдентику разработала студия Koto в сотрудничестве с внутренней командой компании. Цель — сделать логотип визуально более выразительным и адаптировать его под 50 суббрендов копорации.

Новый логотип сохраняет узнаваемый элемент — улыбку, символизирующую удовлетворение клиентов. В Koto подчеркивают, что акцент теперь делается не на стрелке, а на улыбке, «отражая основную миссию Amazon — радовать клиентов и облегчать их жизнь».

В рамках ребрендинга разработан единый шрифт для множества логотипов — Amazon Logo Sans. Он используется в названиях Amazon Smile, Amazon Cash, Amazon Echo и Amazon Jobs. Также шрифт Ember, изначально созданный для бренда Kindle, был обновлен и адаптирован для более широкого использования.

Обновление также включало в себя использование «экспрессивных, уверенных, веселых цветов, которые соответствуют духу Amazon» и унификацию иконографии с акцентом на Prime, Amazon Grocery, Alexa и Amazon One Medical.

Представители компании отметили, что новый логотип прекрасно отражает дух времени и устремления Amazon, при этом сохраняя связь с историей бренда. Обновление логотипа приурочено к запуску нескольких новых сервисов и улучшений, которые Amazon планирует представить в ближайшие месяцы.

Amazon сменил логотип впервые за 20 лет Amazon сменил логотип впервые за 20 лет Amazon сменил логотип впервые за 20 лет Amazon сменил логотип впервые за 20 лет Amazon сменил логотип впервые за 20 лет
Юлия Топольская
Amazon Логотип
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