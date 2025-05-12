Amazon сменил логотип впервые за 20 лет

Amazon впервые за 20 лет представил обновленный логотип. Айдентику разработала студия Koto в сотрудничестве с внутренней командой компании. Цель — сделать логотип визуально более выразительным и адаптировать его под 50 суббрендов копорации.

Новый логотип сохраняет узнаваемый элемент — улыбку, символизирующую удовлетворение клиентов. В Koto подчеркивают, что акцент теперь делается не на стрелке, а на улыбке, «отражая основную миссию Amazon — радовать клиентов и облегчать их жизнь».

В рамках ребрендинга разработан единый шрифт для множества логотипов — Amazon Logo Sans. Он используется в названиях Amazon Smile, Amazon Cash, Amazon Echo и Amazon Jobs. Также шрифт Ember, изначально созданный для бренда Kindle, был обновлен и адаптирован для более широкого использования.

Обновление также включало в себя использование «экспрессивных, уверенных, веселых цветов, которые соответствуют духу Amazon» и унификацию иконографии с акцентом на Prime, Amazon Grocery, Alexa и Amazon One Medical.

Представители компании отметили, что новый логотип прекрасно отражает дух времени и устремления Amazon, при этом сохраняя связь с историей бренда. Обновление логотипа приурочено к запуску нескольких новых сервисов и улучшений, которые Amazon планирует представить в ближайшие месяцы.