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25.08.2023 в 08:46

Потребление альтернативного молока в России увеличилось почти на 15%

Цена на него снизилась почти на 16% по итогам второго квартала 2023 года

Потребление альтернативного молока в России во втором квартале выросло почти 15% год к году, пишут РИА «Новости» со ссылкой на исследовательскую компанию NTech.

Цена на продукт, наоборот, снизилась почти на 16%, отмечают аналитики. Соевое молоко подешевело на 26% до 142 руб. за литр. Самое дорогое по-прежнему ореховое — 187 руб за литр. Однако альтернативное молоко всё еще дороже традиционного. Литр обычного молока в среднем стоит 74 руб.

Ореховое, овсяное и соевое пользуются наибольшим спросом у россиян. Суммарно на их долю приходится свыше 90% потребления.

В исследовании указано, что наиболее популярно альтернативное молоко в Москве и Московской области — его покупают на треть чаще, чем в других регионах страны.

Лучшими переработчиками молока в России названы Danone и PepsiCo. Компании по итогам первого года геополитического кризиса возглавили рейтинг 30 крупных переработчиков молока в России, составленный «Союзмолоком», Streda Consulting и Milknew.

Выручка Danone по итогам прошлого года составила 126,9 млрд руб., что на 3,4% больше. Для сравнения: по итогам 2021 года выручка производителя выросла всего на 0,1% до 122,7 млрд руб.

У компании PepsiCo в 2022 году выручка выросла на 8,7% до 117,2 млрд руб. Похожая динамика была и в 2021 году, тогда объём денежных поступлений составил 107,8 млрд руб. В «Союзмолоко» отмечают, что санкции, запрет на импорт отдельных ингредиентов и даже отказ международных компаний от маркетинга не помешали нарастить компании выручку.

Молоко Потребрынок
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