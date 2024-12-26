Alter-roll как новый сегмент видеорекламы в медиасплите

ГПМ РЕКЛАМА (сейлз-хаус «Газпром-Медиа Холдинга»), MGCom и Hoff инициировали бизнес-завтрак для рекламодателей с целью рассказать, как масштабировалось направление alter-roll за последние годы. Спикеры показали взгляд на этот сегмент видеорекламы с позиции паблишера (издателя), селлера, рекламного агентства и бренда.

Замедление YouTube летом 2024 года, с одной стороны, привело к увеличению аудитории на национальном видеохостинге Rutube и «VK Видео», а с другой — вызвало необходимость в поиске альтернативных инструментов видеорекламы. В ответ на запрос рынка селлеры предложили схожие решения в контуре отечественных платформ. В том числе активное развитие получил alter-roll — формат готового рекламного ролика, который врезается монтажом в видеоконтент.

Несмотря на отсутствие монетизации и замедление, внимание аудитории на YouTube можно вернуть рекламодателю с помощью alter-roll. По данным Mediascope, около трети топа развлекательных каналов на видеохостинге принадлежит крупным ТВ-игрокам. Для брендов это доступ к качественному контенту, который помогает конвертировать рекламное послание в знание и продажи.

В рамках мероприятия участники обсудили кейсы Hoff с использованием alter-roll в различном контенте. Внутренние данные бренда по продажам с применением промокодов свидетельствуют, что рекламные инвестиции в этот формат окупаются в моменте и дают приток новой релевантной аудитории. Агентство MGCom одним из первых провело тесты с alter-roll вместе с Hoff и по результатам размещений добилось показателей, приближенных к перформанс-кампаниям. Среди топовых тайтлов с эффективной долей рекламных расходов (ДРР) эксперты назвали в первую очередь лицензионный контент:

«Удачи на даче!»;

«Мосфильм»;

«Импровизаторы»;

«Большое шоу»;

«Уральские пельмени»;

«Костя-Вера»;

Comedy Club;

«Экстрасенсы».

Специалисты заявили, что направление alter-roll обладает высоким потенциалом. Новый формат позволил вернуть внимание пользователей на YouTube и использует тренд роста локальных видеоплатформ, в частности Rutube, в сторону которых смещается интерес российских потребителей. Начиная с августа 2024 года, национальный видеохостинг демонстрирует стремительное увеличение аудитории. В ноябре месячная MAU превысила 70,5 миллионов человек.

Эксперты добавили, что инфляция в сегменте alter-roll может составить до 20% на самые рейтинговые тайтлы в 2025 году, и рекомендовали заранее бронировать размещение, учитывая дефицит рекламного инвентаря в премиальном контенте.