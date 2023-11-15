«Альпина» выйдет в сегмент литературы для young adult

Группа «Альпина» запустила издательство «Маршмеллоу букс», которое специализируется на литературе для young adult. До конца 2024 года планируется выпустить порядка 40 таких книг: 85% из них — переводные зарубежные произведения, 15% - новинки российских авторов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора направления «Альпина.Дети» Лану Богомаз.

Совокупный объем инвестиций в проект составляет порядка 40 млн руб. Их направят на оплату лицензионных контрактов, производственные затраты, а также продвижение. К 2025 году «Маршмеллоу букс» планирует занять порядка 10% в young adult сегменте.

Литература для young adult — это произведения, рассчитанные на молодежь 14−35 лет, где обязательным условием является главный герой — молодой человек, а в основе сюжета заложен процесс его становления. Приоритетные тематические направления — магический реализм, реализм, мелодрама, научная фантастика, фэнтези, детективы, триллеры и ужасы, манга.

Сегмент young adult, включающий также комиксы, выступает драйвером книжного рынка, говорит гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. По его оценке, он составляет около 16% рынка. Ключевыми игроками являются Like Book, Freedom и АСТ. В ноябре прошлого года young adult импринт запустило издательство «Росмэн».

Напомним, в сентябре «Альпина» объявила об открытии издательства «Бель Летр», специализирующегося на современной зарубежной прозе для женщин.