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18+
15.11.2023 в 06:10

«Альпина» выйдет в сегмент литературы для young adult

Группа запустит отдельное издательство «Маршмеллоу букс»

Группа «Альпина» запустила издательство «Маршмеллоу букс», которое специализируется на литературе для young adult. До конца 2024 года планируется выпустить порядка 40 таких книг: 85% из них — переводные зарубежные произведения, 15% - новинки российских авторов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора направления «Альпина.Дети» Лану Богомаз.

Совокупный объем инвестиций в проект составляет порядка 40 млн руб. Их направят на оплату лицензионных контрактов, производственные затраты, а также продвижение. К 2025 году «Маршмеллоу букс» планирует занять порядка 10% в young adult сегменте.

Литература для young adult — это произведения, рассчитанные на молодежь 14−35 лет, где обязательным условием является главный герой — молодой человек, а в основе сюжета заложен процесс его становления. Приоритетные тематические направления — магический реализм, реализм, мелодрама, научная фантастика, фэнтези, детективы, триллеры и ужасы, манга.

Сегмент young adult, включающий также комиксы, выступает драйвером книжного рынка, говорит гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. По его оценке, он составляет около 16% рынка. Ключевыми игроками являются Like Book, Freedom и АСТ. В ноябре прошлого года young adult импринт запустило издательство «Росмэн».

Напомним, в сентябре «Альпина» объявила об открытии издательства «Бель Летр», специализирующегося на современной зарубежной прозе для женщин.

Альпина Маршмеллоу букс
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