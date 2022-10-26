Рекламная выручка YouTube снизилась впервые с 2019 года

Alphabet (материнская компания Google) представила финансовые результаты за третий квартал 2022 года. Общий рост квартальной выручки компании резко снизился до 6%, составив $69,1 млрд, против 41% за аналогичный период прошлого года. Текущий результат стал самый слабым квартальным ростом для Alphabet за последние десять лет за исключением показателя по второму кварталу пандемийного 2020 года.

Доходы YouTube от рекламы снизились на 2%, достигнув $7,07 млрд, при прогнозе аналитиков StreetAccount увеличения на 3% до $7,42 млрд. При этом, как отмечает CNBC, это первое падение рекламной выручки YouTube, с тех пор как Alphabet начала публиковать финансовые показатели подразделения в 2020 году.

По словам финансового директора Alphabet Рут Порат, снижение выручки YouTube «в первую очередь отражает дальнейшее сокращение расходов рекламодателей». Главный бизнес-директор Alphabet Филипп Шиндлер уточнил, что среди рекламодателей, которые снизили свои расходы на онлайн-рекламу, компании, работающие в сферах финансовых услуг, страхования, кредитования, ипотеки и криптоиндустрии.

Согласно отчёту Alphabet, рекламная выручка Google выросла с $53 млрд до $54,5 млрд. Чистая прибыль компании упала почти на 30% до $13,9 млрд.

Главный аналитик Insider Intelligence Эвелин Митчелл пояснил, что сложившаяся ситуация является показательной для всего рынка. «Когда "спотыкается" Google — это плохой знак для цифровой рекламы в целом», — отметил Митчелл. Он указал, что раньше Google была более устойчивой к падениям доходов от рекламы, чем, например, Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) или Snap.

Во втором квартале 2022 года выручка Alphabet также оказалась слабее ожидаемой аналитиками Refinitiv: она составила $69,69 млрд против ожиданий в $69,9 млрд. Год к году показатель вырос на 13%, однако чистая прибыль корпорации снизилась на 14%, с $18,5 млрд до $16 млрд.

Доходы от рекламы во втором квартале увеличились всего на 12% до $56,3 млрд. Наиболее заметное замедление произошло в YouTube, где продажи выросли на 5% после скачка на 84% за тот же период год назад. Видеохостинг заработал на рекламе $7,34 млрд при ожиданиях в $7,52 млрд.

Ранее квартальную отчётность представил ещё один IT-гигант — Microsoft. Согласно данным компании, продажи выросли на 11% до $50,1 млрд — это самый слабый рост показателя за последние пять лет. Чистая прибыль упала на 14% до $17,6 млрд, что стало самым существенным падением прибыли за два года.

Кроме того, корпорация сообщила о падении спроса на свои компьютеры и другие технологии в условиях, когда потребители сокращают расходы на такие покупки из-за роста цен и процентных ставок.