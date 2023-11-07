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07.11.2023 в 11:45

В Госдуме предложили отклонить законопроект о запрете продажи крепкого алкоголя в пластике

Документ также предлагает ставить специальное клеймо на стеклотару, произведённую в России

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить законопроект о запрете продажи крепких спиртных напитков в любой пластиковой таре. Документ размещён в системе обеспечения законодательной деятельности.

Проект закона был внесён в Госдуму в декабре 2020 года и принят в первом чтении в январе 2021 года. Авторы инициативы предлагают запретить в России производство и оборот алкоголя крепостью выше 28 градусов в любой пластиковой таре. Исключение хотят сделать для спиртных напитков, которые ввозятся в магазины беспошлинной торговли, а также для алкоголя в таре объёмом менее 50 миллилитров.

На стеклянную потребительскую тару, произведённую в России, предлагается наносить уникальный знак-идентификатор (клеймо) каждого стекольного завода. Это позволит идентифицировать изготовителя упаковки. Также авторы законопроекта хотят вносить информацию об изготовителе стеклотары в федеральный реестр обозначений.

В думском комитете по экономической политике отметили, что прописанных в законопроекте требований к потребительской таре нет в технических регламентах Таможенного союза. В результате документ противоречит закону о техническом регулировании, в соответствии с которым не включённые в технические регламенты требования к продукции не являются обязательными.

Ранее сообщалось, что учёт крепкого алкоголя в розлив в России отложили до следующего года. Новые правила должны были вступить в силу 1 сентября.

пластиковая бутылка Госдума РФ алкогольная продукция
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