В Госдуме предложили отклонить законопроект о запрете продажи крепкого алкоголя в пластике

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить законопроект о запрете продажи крепких спиртных напитков в любой пластиковой таре. Документ размещён в системе обеспечения законодательной деятельности.

Проект закона был внесён в Госдуму в декабре 2020 года и принят в первом чтении в январе 2021 года. Авторы инициативы предлагают запретить в России производство и оборот алкоголя крепостью выше 28 градусов в любой пластиковой таре. Исключение хотят сделать для спиртных напитков, которые ввозятся в магазины беспошлинной торговли, а также для алкоголя в таре объёмом менее 50 миллилитров.

На стеклянную потребительскую тару, произведённую в России, предлагается наносить уникальный знак-идентификатор (клеймо) каждого стекольного завода. Это позволит идентифицировать изготовителя упаковки. Также авторы законопроекта хотят вносить информацию об изготовителе стеклотары в федеральный реестр обозначений.

В думском комитете по экономической политике отметили, что прописанных в законопроекте требований к потребительской таре нет в технических регламентах Таможенного союза. В результате документ противоречит закону о техническом регулировании, в соответствии с которым не включённые в технические регламенты требования к продукции не являются обязательными.

Ранее сообщалось, что учёт крепкого алкоголя в розлив в России отложили до следующего года. Новые правила должны были вступить в силу 1 сентября.